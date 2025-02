PREPARE-SE PARA 1ª REGATA DE CANOAS DA LIBERDADE EM GUAMARÉ

As águas do rio Aratuá será palco de mais um grande espetáculo esportivo no próximo dia 23 de fevereiro de 2025, às 10h, onde será realizada a ‘1ª Regata de Canoas da Liberdade’, e você pescador e amante desta modalidade esportiva não vai querer fica de fora.

Além de competidores de Guamaré, já confirmavam também a presença outros pescadores da região como: Galinhos, Diogo Lopes e Barreiras, que virão acompanhados com suas torcidas.

Será um momento de festa memorável entre os homens do mar, repleta de alegria, diversão que vão ficar marcados na vida do pescador. A competição deste ano será realizada e organizada entre os próprios pescadores, que conta com o apoio de comerciantes e lojistas da cidade.

PREMIAÇÃO

1º LUGAR: R$ 1.000,00

2º LUGAR: R$ 600,00

3º LUGAR: R$ 400,00

Os organizadores Branquinho, Stênio e irmão Raimundo, disseram ao blog que a ideia de realizar esta competição partiu dos próprios pescadores devido a categoria não ter sido incluída na programação do Verão Vivo deste ano em Guamaré. Razão que se foi batizado pelos os próprios pescadores o nome do evento ‘Regata da Liberdade’. Disse ainda que conta com o apoio da Zona de Pecadores Z-7 na pessoa do presidente da Colônia Bel. A premiação será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a taxa de inscrição custa R$ 100,00 (cem reais), podendo ser feita através do WhatsApp (84), 981926676.

Reúna sua turma, sua família, traga sua energia e faça parte dessa celebração única dos pescadores de Guamaré.