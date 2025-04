PRESIDENTE DA CÂMARA DE PEDRO AVELINO BUSCA PARCEIRAS COM O SISTEMA FECOMÉRCIO

O presidente da Câmara, Jussier Carlos (MDB), esteve na ultima terça-feira (08), acompanhado do Deputado Estadual Luiz Eduardo, na Federação do Comércio do Estado do RN em buscar de parcerias, e discutir com o presidente da federação ações conjuntas para o município de Pedro Avelino.

Os políticos foram recebidos pelo presidente da Fecomércio-RN, Sr. Marcelo Fernandes de Queiroz, oportunidade em que colocaram em pauta diversos projetos que serão desenvolvidos no município através do Poder Legislativo.

Durante a visita, diversas ações foram discutidas como a oferta de capacitações para cursos profissionalizantes. Segundo o vereador Jussier Carlos, o presidente da Fecomércio se mostrou bastante interessado em atender os pleitos do presidente da câmara. “Dr. Marcelo Fernandes se comprometeu em nos ajudar nessa parceria que será muito importante para a cidade de Pedro Avelino com a ofertas de diversos cursos, para capacitar a nossa população através da Escola Legislativa, além de outras ações com o intuito de buscar o desenvolvimento do nosso município”, declarou.

