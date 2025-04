PRESIDENTE PRESENTE: JUSSIER PRESTIGIA 2ª FEIRA DO EMPREENDEDORISMO

A Escola Estadual Josefa Sampaio Marinho, foi palco da segunda edição da Feira do Empreendedorismo, um evento que não apenas celebrou a inventividade dos jovens estudantes, mas também os orientou para o mercado de trabalho desde cedo. O evento contou com a participação de um bom público presente.

A feira do empreendedorismo na escola teve como objetivo um propósito claro de desenvolver habilidades empreendedoras e incentivar a independência financeira, a instituição não mediu esforços para criar um ambiente dinâmico e educativo.

O evento contou com a ilustre presença do Presidente da Câmara de Pedro Avelino, Jussier Carlos (MDB), que ao lado do vereador Itamar de Fausto, prestigiou cada estande. Eles conversaram com os professores e alunos, e ficaram encantados com as riquezas de detalhes dos trabalhos exposto.

O encerramento do evento foi marcado por um sentimento de gratidão e realização. Jussier expressou sua profunda satisfação em ver a instituição de ensino atuando de forma dedicada, realizando ações tão significativas. Ele agradeceu a todos os envolvidos, destacando o apoio da escola e de sua equipe técnica, reforçando o compromisso contínuo com a excelência educacional da cidade de Pedro Avelino.

O presidente reforçou seu apoio e da câmara de vereadores com a educação do município ao dizer: “A educação de Pedro Avelino, seja da rede municipal de ensino, ou mesmo da rede estadual, podem contar com o apoio do Poder Legislativo. O empreendedorismo nas escolas não só ensina, mas também prepara o aluno ainda cedo para o marcado de trabalho” Comentou.