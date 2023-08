Procissão e missa abre as festividades de Nossa Senhora dos Navegantes em Guamaré

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Guamaré, abriu oficialmente na noite desta terça-feira (08) os festejos de Nossa Senhora dos Navegantes 2023, padroeira dos marítimos com procissão e missa.

Os devotos saíram em procissão motorizada que teve como ponto de partida a capela da comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito do município, até a igreja matriz no centro da cidade, e contou com o apoio da Policia Militar e da Guarda Municipal.

Logo após a procissão foi feito o hasteamento das bandeiras com a participação das autoridades políticas e religiosas locais e, logo na sequência, aconteceu a santa missa presidida pelo pároco local, Padre Gilvan Bezerra.

A vice-prefeita Eliane Guedes, representou o prefeito Arthur Teixeira, ela disse que “esse é um momento de fé e devoção da comunidade católica. Parabenizo o padre Gilvan Bezerra pela abnegação e vocação à frente da nossa paróquia, e pelo início brilhante dos festejos de Nossa Senhora dos Navegantes”. Comentou.

As festividades serão encerradas no próximo dia 15 de agosto, contando com uma extensa programação para os fiéis como novenas, missas e terços que serão celebradas na Igreja Matriz, além da já tradicional procissão marítima e terrestre que percorre diversas ruas da cidade.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: