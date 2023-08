Procissão marítima, terrestre e missa encerram as festividades de Nossa Senhora dos Navegantes em Guamaré

Guamaré mantém a tradição com a realização da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores. Os festejos em homenagem à santa iniciaram desde o ultimo dia (08), com procissões, novenas, batizados e missas na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

O encerramento aconteceu nesta terça-feira (15), com procissão e missa, celebrada pelo o Padre Gilvan Bezerra, e o Arcebispo Dom Vieira Jaime. A programação se iniciou com procissão marítima que percorreu as águas do rio aratuá e miassaba, retornando ao ponto de partida no trapiche, logo após deu inicio a procissão terrestre pelas as ruas da cidade.

A cidade parou para ver o cortejo, fies se emocionaram com a passagem da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. A procissão e missa, contou com a presença da vice-prefeita Eliane Guedes, que representou o prefeito Arthur Teixeira, secretários, vereadores, lideranças politicas e religiosas, e a população em geral.

Durante a missa, o Arcebispo Dom Vieira Jaime foi homenageado pela paroquia e fies. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes, é um dos eventos mais aguardados pela população e pelos os pescadores durante todo o ano, e representa um momento de renovação para as famílias da comunidade.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: