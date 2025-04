PROFESSORES DA REDE ESTADUAL ACEITAM PROPOSTA DO GOVERNO E ENCERRAM GREVE

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (SINTE-RN) anunciou o fim da greve dos professores da rede estadual de ensino, que já durava mais de um mês. Em suas redes sociais, a entidade sindical confirmou que os educadores aprovaram a contraproposta do governo para pagar o reajuste salarial de 6,27%.

“Após semanas de mobilização, os professores da rede estadual de ensino decidiram encerrar a greve. Em assembleia realizada na tarde desta segunda-feira (31), na Escola Estadual Edgar Barbosa, a categoria aprovou a contraproposta apresentada pelo governo para o pagamento do reajuste do Piso Salarial”, noticiou o Sinte-RN.

A proposta aceita prevê o reajuste em duas parcelas: 5% em abril e 1,27% em junho. No entanto, os profissionais da educação seguem cobrando o pagamento dos retroativos referentes aos anos de 2023, 2024 e aos meses de janeiro a março de 2025.

“O Sinte/RN reforça que a luta dos educadores não termina com o fim da greve. A mobilização continua para garantir que todos os direitos da categoria sejam respeitados e que o pagamento do piso seja feito de forma integral e sem atrasos nos próximos anos”, afirma.