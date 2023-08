Programação da festa de Nossa Senhora dos Navegantes 2023

Tema: Nossa Senhora dos Navegantes, Vocacionada da Graça e da Missão.

Mensagem do pároco Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Queridos devotos e devotas!

Temos a grata satisfação de convidar você e sua família para participar dos festejos alusivos à Mãe, protetora e Rainha dos pescadores; Nossa Senhora dos Navegantes. Os festejos acontecerão dos dias 8 à 15 de agosto do corrente ano, com o tema: “NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, VOCACIONADA DA GRAÇA E DA MISSÃO.” Por ocasião do ano vocacional refletiremos a partir da experiência de fé e teológica a vida e missão da Mãe de Deus, agraciada com o dom da maternidade a nos trazer Jesus.

Sem dúvida, uma oportunidade em crescermos na caminhada sinodal proposta pela Igreja do Brasil. Rezar com a família nos faz sentir seguros, mesmo envoltos ao mar bravio querendo nos naufragar. Nos sentimos seguros com as âncoras da fé, da esperança e do amor que vence qualquer tempestade. A graça e a missão são sinais de uma vocação compreendida e praticada por meio da doação e maturidade cristã.

Rogamos a Virgem dos Navegantes que nos ajude a viver este tempo com coragem e olhar fixo naquele que ela gerou com a luz do alto, sendo farol do evangelho em nossa vida de batizados.

Uma frutuosa festa dos Navegantes!

DIA 08/08 – TERÇA-FEIRA

Abertura da festa

18h00 – carreata de abertura saindo da capela de N. Sra. Aparecida salina da Cruz.

19h30 – hasteamento da bandeira e Missa solene de abertura.

Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Noiteiros: setor I, II, III, IV, V, VI e toda comunidade Católica.

DIA 09/08 – QUARTA-FEIRA

18h00 – caminhada saindo do Centro de Idosos para a Igreja Matriz

19h10 – recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. João Eudes de Souza Lopes

Noiteiros: Movimento da Mãe Rainha e Terço dos Homens.

Homenageados: Secretarias Municipais, Prefeitura Municipal, e Câmara de Vereadores.

(Dentro da Santa Missa será coroada as Imagens da Mãe Rainha)

DIA 10/08 – QUINTA-FEIRA

19h10 – recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Noiteiros: Ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, e Pastoral dos Coroinhas.

Homenageados: Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal e Defesa Civil.

DIA 11/08 – SEXTA-FEIRA

19h10 – recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. Manuel Henrique

Noiteiros: Apostolado da Oração e Ministério da Catequese.

Homenageados: comerciantes e Escolas Estaduais, Municipais e Particulares.

DIA 12/08 – SÁBADO

19h10 – recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Noiteiros: Pastoral do Dízimo e Equipe Santuário.

Homenageados: Setor V (Umarizeiro, Nova Jerusalém, Raimundo Avelino e Encruzilhada)

Setor VI (Baixa do Meio, Santa Paz, Santa Maria III, e Campo de Serra Verde) Secretaria de pesca, Colônia de pescadores, Marisqueiras e Cooperativa de Artesãs.

Após a Missa Jantar da Família.

DIA 13/08 – DOMINGO

19h10 – recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. Gilvan Bezerra da Silva

Noiteiros: Pastoral da Liturgia e Ministério de Música.

Homenageados: Setor III (Ponta de Salina, Morro dos Judas, Quilombo e Lagoa Seca)

DIA 14/08 – SEGUNDA-FEIRA

19h10 – recitação do Santo Terço.

19h30 – Santa Missa

Celebrante: Pe. Gilson Klaus Barbalho

Noiteiros: Pastoral da Criança.

Homenageados: Setor I (Matriz, Vila Maria, Rio Miassaba, CMDCA e Conselho Tutelar)

DIA 15/08 – TERÇA-FEIRA

(Solenidade da Assunção de Nossa Senhora e Nossa Senhora dos Navegantes)

05h00 – alvorada festiva com a banda filarmônica pelas ruas de nossa Cidade.

06h00 – Café comunitário.

16h00 – Procissão Fluvial, em seguida procissão terrestre.

17h30 – Santa Missa solene de encerramento da festa.

Celebrante: Dom Jaime Vieira Rocha