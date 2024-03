PROGRESSISTAS DE GUAMARÉ PROMOVE EVENTO DE FILIAÇÃO ONDE A HARMONIA E A UNIÃO ERAM AS PALAVRAS DE ORDEM NO BLOCO OPOSICIONISTA

Na tarde de ontem, 23 de março, o partido Progressistas de Guamaré promoveu o ato de filiação no anexo da câmara municipal em Baixa do Meio. A sigla comandada pelo ex-prefeito Mozaniel Rodrigues ultrapassou a meta de 300 novas filiações, conforme estava previsto.

Até o momento, Mozaniel é o único pré-candidato oficial ao cargo de prefeito municipal nas eleições de 2024, e o evento teve como objetivo justamente fortalecer o partido para o pleito de outubro próximo.

Entre as centenas de filiações, destaca-se a chegada do Vereador Daniel do Sub, Márcio de João Pedro, Cicinho, Helder da Pousada, Rose, Emilly de Cição, Marcos da Igreja e Dôca Lanches, todos pré-candidatos a vereador pelo Progressistas. Destacamos ainda a presença dos pré-canditatos Leando Félix, Netinho de Baixa do Meio e Jakson de Anterino.

O evento contou com uma forte presença popular e foi marcado por diversos discursos de lideranças políticas presentes. Em um dos pontos altos do evento, a mãe de Mozaniel, a ex-primeira-dama de Guamaré, Maria do Socorro de Melo Pedro, também se filiou ao Progressistas, num claro gesto de apoio irrestrito aos seus filhos Mozaniel e Márcio de João Pedro.

Além de diversos pré-candidatos a vereadores presentes, o Ex-prefeito Adriano Diógenes também chegou com uma comitiva de apoiadores e na oportunidade discursou ao lado de Mozaniel exaltando a sua coragem e sua determinação em enfrentar mais uma vez esta jornada.

Filiado ao Podemos, o ex-prefeito Adriano é cortejado pelo progressistas para ser vice de Mozaniel nas eleições de outubro. A presença de Adriano no evento, foi vista como um gesto muito positivo para uma aliança que a oposição espera consolidar em breve.

O ambiente de filiação do progressistas demonstrava muita harmonia e sintonia por parte de diversas lideranças da oposição que estavam presentes.

Após o término do evento, Mozaniel Rodrigues, comentou: “para nós é de muita satisfação poder contar com a adesão popular ao ver várias pessoas se filiarem espontaneamente no Progressistas. Continuaremos buscando novos filiados até o próximo dia 6 de abril”

Em relação ao apoio do ex-prefeito Adriano Diógenes, Mozaniel disse que ambos continuam conversando. “Eu e Adriano conversamos sempre, estamos em constante contato, pensando Guamaré em primeiro lugar”.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: