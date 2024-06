PROJETO APOIADO PELA PETROBRAS PROMOVE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM GUAMARÉ

Atividades seguem até dia 14 de junho em outros municípios

Na semana do meio ambiente, o projeto Vale Sustentável está promovendo diversas ações de educação ambiental nos municípios atendidos. Na quinta-feira (06), os técnicos concentraram as atividades de arborização de escolas e da cidade, minicurso, exposição fotográfica, palestras e distribuíção de mudas na cidade de Guamaré, no Rio Grande do Norte. O projeto é executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos – ANEA/RN, em parceria com a Petrobras.

A educação é um dos pontos focais do projeto, a equipe realizou o plantio de árvores frutíferas e nativas no Centro de Educação Infantil Olindina Vieira da Câmara. Os benefícios da arborização nas escolas abrangem desde a melhoria da qualidade do ar até o enriquecimento do ambiente de aprendizado. Investir em áreas verdes nas escolas é uma estratégia eficaz para promover a saúde, o bem-estar e a educação ambiental dos alunos, além de contribuir para a sustentabilidade. Portanto, é fundamental que políticas públicas e iniciativas privadas apoiem e incentivem a arborização das instituições de ensino.

Os profissionais também arborizaram o canteiro central da cidade com espécies de mudas frutíferas como o coco e nativas, exemplo a caraibeira e ipé rosa. A arborização das cidades desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida urbana e oferece uma série de benefícios ambientais, sociais e econômicos. A arborização das cidades desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida urbana e oferece uma série de benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Melhoria da Qualidade do Ar – as árvores filtram poluentes atmosféricos como dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre e partículas em suspensão, ajudando a purificar o ar; regulação da temperatura – as áreas arborizadas proporcionam sombra e ajudam a reduzir o efeito de ilhas de calor urbano, o que pode diminuir a temperatura ambiente em até 2-8°C; conservação da água e redução de enchentes – as árvores ajudam a reduzir o escoamento da água da chuva, permitindo uma melhor infiltração no solo, o que reduz a probabilidade de enchentes; biodiversidade – a arborização urbana cria habitats para diversas espécies de aves, insetos e outros animais, promovendo a biodiversidade dentro das cidades.

Podemos contar também com os benefícios sociais, como a saúde física e mental – estudos mostram que a presença de áreas verdes pode reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e promover atividades físicas, o que contribui para a saúde geral dos moradores; aumento do bem-estar social – parques e áreas arborizadas são locais de convivência e lazer, promovendo a interação social e fortalecendo o senso de comunidade; estética e qualidade de vida – árvores e jardins melhoram a paisagem urbana, tornando as cidades mais agradáveis e atraentes para viver e visitar.

A arborização urbana é uma estratégia vital para promover o desenvolvimento sustentável das cidades. Os benefícios de investir em áreas verdes vão além da estética, impactando diretamente a saúde, o meio ambiente e a economia local. Promover políticas públicas que incentivem o plantio e manutenção de árvores nas áreas urbanas é essencial para construir cidades mais saudáveis, resilientes e agradáveis para todos os seus habitantes.

Com o tema ‘Um olhar sobre o meio ambiente’, o projeto Vale Sustentável ministrou um curso de fotografia pelo celular para estudantes e moradores do município. A capacitação foi realizada no Complexo de Proteção Social Especial e atingiu 33 pessoas. Os cursos de fotografia pelo celular são importantes porque permitem que mais pessoas explorem e desenvolvam suas habilidades fotográficas usando uma ferramenta que já possuem. Eles são ideais para aqueles que desejam capturar melhor seu cotidiano, melhorar suas habilidades de marketing digital ou simplesmente explorar a fotografia como um hobby criativo. Com o avanço contínuo da tecnologia dos smartphones, a relevância e a necessidade desses cursos só tendem a crescer.

A comunicação também é um dos pilares fundamentais do projeto. No período vespertino e noturno foi realizada a exposição fotográfica ‘Caminhos do Vale’, com imagens inspiradoras pelas lentes de Jean Lopes e pela jornalista, Jéssica Mafra. A mostra tem o intuito de valorizar as belezes potiguares e incentivar a cultura regional.

Ainda durante a noite, a convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Coordenador Geral do projeto, Elisângelo Fernandes, palestrou para estudantes, pais, comunidade e entidades. O objetivo é mostrar a população o que vem sendo desenvolvido ao logo destes 10 anos de atuação. Estiveram presentes no evento instituições e órgãos parceiros, além de projetos que atuam com o meio ambiente.

Durante toda a programação houve distribuição de mudas frutíferas.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Fotos: Jaqueline Barbosa