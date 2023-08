Projeto Conquiste Guamaré: SENAI é premiado como segundo colocado no prêmio IEL de educação inovadora

Há quem enxergue os resultados alcançados até aqui na administração do Prefeito Arthur Teixeira (PSB), um dos exemplos, é o Projeto Conquiste tocado pela Secretaria de Indústria e Comércio, que tem feito grande diferença na vida de centenas de jovens em Guamaré.

Estes jovens agarraram a oportunidade da qualificação profissional ofertada pela prefeitura em casa e dessa forma, ingressam com mais facilidade no mercado de trabalho.

Em reunião com SENAI o prefeito Arthur Teixeira recebeu uma boa noticia. Ele foi informado que o SENAI através do projeto Conquiste, foi premiado como segundo colocado no prêmio IEL de educação inovadora.

Um prefeito cheio de sonhos e ousadia que a cada dia revela a capacidade de planejamento, trabalho e do compromisso público de um gestor que vem construindo com trabalho o presente com visão de futuro para todos.

Em sua página no integram ele compartilhou sua alegria, e pediu aos alunos que estão cursando o curso técnico de eletrotécnica, automação, e eletromecânica nos polos do CTG em Guamaré, e CID em Baixa do Meio, que não DESISTAM.

Bom dia amigos e amigas,

Estive no SENAI para dialogar sobre nosso projeto Conquiste e definir os próximos passos que o projeto irá alcançar.

Tive a imensa felicidade de ouvir da equipe do SENAI que com o Conquiste, o SENAI foi premiado como segundo colocado no prêmio IEL de educação inovadora. Pude ouvir em sua própria fala que nosso projeto deverá ser usado como case de sucesso em qualquer lugar do Brasil, pela sua construção técnica, execução educacional e valores investidos. De fato, ele é único!

Porém, faço um grande apelo. Saí de lá muito feliz com essas notícias, mas bem triste quando também fui informado das evasões de muitos alunos. Embora haja o esforço da equipe em fortalecer o aluno, muitos ainda desistem desse sonho por algum motivo e acabam perdendo uma grande oportunidade que infelizmente não temos como repassar para outra pessoa. Literalmente quando alguém desiste, desiste ela e mais alguém que poderia estar em seu lugar se capacitando.

Parabenizo a todos que estão se esforçando, vencendo as dificuldades e lutando para concluírem essa capacitação tão importante. PERMANEÇAM, CONTINUEM, LUTEM! Desistir não pode ser uma opção. Fortaleçam os demais colegas de classe. O município tem feito um esforço muito grande, e anseia vê-los capacitados e prontos para entrarem no mercado de trabalho!

Lembrem-se, vocês são exemplo para nossa cidade. Serão profissionais de Guamaré, representando nosso município e suas famílias em inúmeras áreas. Contamos com a força de vocês, NÃO DESISTAM, estamos com vocês!

