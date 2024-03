PROJETO VALE SUSTENTÁVEL MOBILIZA 187 PESSOAS NA LIMPEZA DO RIO PIRANHAS-AÇU, EM CARNAUBAIS

Uma das missões do Projeto Vale Sustentável é conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos mananciais. Nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, a equipe do projeto mobilizou 187 pessoas na limpeza do Rio Piranhas-Açu, no município de Carnaubais, no Rio Grande do Norte. A ação retirou do leito do rio 200 quilos de resíduos sólidos.

O Projeto Vale Sustentável é executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA/RN), em parceria com a Petrobras. O Coordenador do projeto, Elisângelo Fernandes, destacou a importância da ação.

“A limpeza de praias e rios é uma das metas do projeto, até 2027 serão realizadas 36 atividades deste tipo. A intenção é mobilizar a sociedade, mas principalmente conscientizar a população sobre a importância destes mananciais. O rio Piranhas-Açu possui uma grande importância no cenário regional uma vez que é responsável pelo abastecimento humano, dessedentação animal, desenvolvimento da agricultura, indústria, comércio, serviços, turismo e lazer, afirmou o coordenador.

A ação contou com a participação de estudantes do 5º, 8º e 9ª ano das escolas municipais, das Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Agricultura, Obras e Gabinete Civil de Carnaubais, representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Assú, do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN) e da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do RN.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Fotos: Jaqueline Barbosa