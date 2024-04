PSICÓLOGA É ENCONTRADA MORTA EM CLINICA DE ASSÚ

Uma psicóloga de 45 anos foi encontrada morta dentro de um consultório em uma clínica no bairro Vertentes, em Assú, na noite desta terça-feira (23). A vítima foi identificada como Dra. Fabiana Maia.

Segundo informações da Polícia Militar que atendeu à ocorrência, a psicóloga foi encontrada morta com requintes de crueldade. Ela estava amordaçada, com os punhos cortados e havia muito sangue dentro da sala.

A polícia isolou a cena do crime para os trabalhos de perícia e a remoção do corpo para a sede do Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP).

O crime ainda é um mistério. Mais cedo, a psicóloga havia postado vídeos em suas redes sociais com orientações sobre sua atuação profissional. Imagens das câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações, que serão conduzidas pela Delegacia de Polícia de Assú.