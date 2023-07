Quadrilha matuta, forró pé de serra e muita alegria marcou 2º Arraiá Juntos e Misturados

Organizado pelo o casal Eliane e Edinho em sua 2° edição, o Arraiá juntos e Misturados garantiu na noite deste sábado (22), muita animação, quadrilha matuta improvisada, forró pé de serra, momentos agradáveis em família, e muito arrasta pé.

Com o objetivo de transformar a festa em tradição no município, a organização caprichou nos detalhes e na decoração que ficou impecável para esse momento de confraternização. O local do evento foi realizado no centro pastoral, que contou com um bom público presente.

O evento contou com brincadeiras, premiações, sorteios, comes e bebes, e a musica ficou por conta de Zé Hélio e Titico e seus Teclados, além de Elias do Raio X, que fechou a noite, e não deixou ninguém ficar parado.

O casal anfitrião da festa agradeceu a todos que direto ou indiretamente estiveram empenhados na realização do evento, a família aos parceiros e amigos que contribuíram. “É com muita alegria, venho agradecer a todos os que participaram junto conosco desta belíssima festa, que foi o nosso 2º Arraiá Juntos e Misturados. Uma festa linda, tranquila com muita alegria, paz e bastante animação. Quero agradecer primeiramente a DEUS pela oportunidade que nos deu de proporcionar essa confraternização junina, e agradeço a todos da organização que não mediram esforços para que está festa se tornasse tão bela”. Comentou

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: