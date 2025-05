QUASE SEM NADA: MORADORES RECLAMAM DE ABANDONO DO PODER PÚBLICO NO CONJUNTO DAS 26 CASAS

Ruas sem saneamento básico, sem iluminação pública mesmo com o desconto do pagando da taxa, sem coleta de lixo, sem transporte, sem pavimentação asfáltica, sem água potável, sem nada ou quase sem nada.

São estes alguns dos problemas enfrentados pelos os moradores que residem no conjunto das 26 casas, Rua São Justino e suas adjacências, localizada na comunidade de Salina da Cruz.

Nossa equipe de reportagem foi até o local na tarde desta terça-feira (27), e conversou com moradores. Eles reivindicam melhorias e atenção, reclamam do abandono por parte do poder público. Quando chove fica pior ainda a situação, as ruas do conjunto e suas adjacências ficam intransitáveis, impedindo o acesso de qualquer veiculo.

Somente o trecho que inicia a rua próxima a RN foi contemplado com pavimentação, as demais ruas e extensão do conjunto, onde por sua vez, em períodos de inverno, fica intransitável devido às lamas e pontos de alagamentos, gerando transtornos irreversíveis.

O morador Francisco Romão disse que: “a ausência de pavimentação dificulta outros serviços essenciais, bem como a coleta de lixo. De tal forma, a compactadora de resíduos não consegue acessar as ruas devido os buracos e as lamas. A quantidade de lixo acumulado não se mede. A soma destes fatores cria-se um ambiente propício para proliferação de animais peçonhentos, gerando um caos ainda maior. Não há medidas providenciais em relação à Iluminação Pública nos postes, uma vez que este serviço prestado, atualmente, é visivelmente deficiente. Entende-se que sua ausência coloca em risco à segurança dos moradores”. Comentou.

NOTA DO BLOG

É dever do poder público cuidar da cidade e das ruas do município. Preservar o patrimônio público, incluindo as vias públicas, e de promover a melhoria das condições habitacionais.

Este trabalho do poder público é essencial para a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Não somente do conjunto das 26 casas, Rua São Justino e suas adjacências, mas de todo o munícipio.

O blog foi informado que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), iniciou uma obra de colocação da tubulação da rede para o fornecimento de água potável. Os moradores agradecem!

