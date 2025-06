RASTAPÉ DE GUAMARÉ 2025 COMEÇA HOJE COM SHOWS E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL

Tudo pronto e preparado!!!

Começa nesta terça-feira (24) o tradicional “Rastapé de Guamaré”, evento promovido pela Prefeitura Municipal que promete movimentar a Praça da Juventude, em Baixa do Meio, até a próxima sexta-feira (27). Com uma programação cultural que valoriza os talentos locais e reforça a tradição junina, o evento se consolida como um dos mais aguardados do calendário cultural da cidade.

A primeira noite de festa tem início às 19h com o “Show de Talentos da Terra”, trazendo ao palco os artistas Lua Kelly, Elias do Raio-X e Aline Tamara. A proposta da abertura é justamente exaltar os músicos guamareenses e aquecer o público para os dias seguintes de programação.

Na quarta-feira(25), a partir das 17h, o Arraiá do SUAS toma conta da praça com muito forró pé de serra comandado por um Trio de Sanfoneiro, seguido pela Noite Cultural Junina com show do cantor Bruninho Lyns.

A quinta-feira (26) será marcada por grandes atrações regionais. A partir das 21h, sobem ao palco Edson Chuva, Alinne Reis e Rafinha, prometendo uma noite de muito forró, animação e participação popular.

Encerrando o Rastapé, na sexta-feira (27), acontece o Festival de Quadrilhas Juninas, a partir das 19h, com apresentações de grupos tradicionais e muito brilho no tablado. Contando ainda com o show de Ivan Gomes.

A entrada é gratuita e o evento não apenas fortalece a tradição junina, como também fomenta a cultura e a economia local, movimentando o comércio e incentivando os artistas da terra. “A população está convidada, vamos reunir a família e participar de mais uma edição dessa festa que já faz parte da identidade cutural da nossa gente”, ressaltou o prefeito Hélio Willamy.

Celso Amâncio

