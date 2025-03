RECEITA COMEÇA A RECEBER NESTA SEGUNDA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 começa nesta segunda-feira (17) e vai até 30 de maio. Devem declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ou receita bruta rural superior a R$ 169.440.

A Receita estima receber 46,2 milhões de declarações, 7% a mais que em 2024. A declaração pré-preenchida estará disponível em 1º de abril e dará prioridade na restituição.

Quem não declarar no prazo pagará multa mínima de R$ 165,74. Restituições começam em 30 de maio, priorizando idosos, professores e quem optar por Pix. O pagamento do imposto pode ser parcelado em até oito vezes, com vencimento final em 30 de dezembro.