Receita paga 2º lote de restituição do imposto de renda para mais de 55 mil potiguares nesta sexta, 30

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30) a restituição do Imposto de Renda aos contemplado no segundo lote. Segundo a instituição, no RN, 55 mil pessoas vão receber valores que somam mais de R$ 86,3 milhões.

Todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade, ou seja, idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, ou cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Por fim, também são contemplados contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

G1/RN