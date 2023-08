Resenha da Câmara de Guamaré

Na ausência do vereador-presidente Eudes Miranda (MDB), o vereador-vice presidente Dedezinho (MDB) abriu os trabalhos legislativos e solicitou que o primeiro secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes na sessão;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 27 de junho de 2023.

O vereador-presidente solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da última sessão. Após leitura da ata, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada pelos vereadores presentes.

O vereador-presidente solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura do expediente do dia e correspondências;

Projeto de Lei que institui o Dia do Gari, a ser comemorado no dia 16 de maio de cada ano, e dá outras providências, de autoria do vereador Diego de Lisete.

Após leitura do expediente do dia, o vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para os vereadores fazerem uso da palavra na tribuna da Casa.

O vereador Diego de Lisete (MDB) foi o único inscrito e iniciou sua fala cumprimentado todos os presentes e seguiu dando boas-vindas aos colegas vereadores pelo retomo dos trabalhos legislativos após o recesso de parlamentar. O vereador também parabenizou o colega Dedezinho na condução dos trabalhos na referida sessão e ainda falou de alguns assuntos relacionados ao município e serviços prestados à população nas diversas áreas, a exemplo da saúde, educação, assistência social. Diego comunicou que vai dar entrada em um requerimento na próxima sessão com o objetivo de colher assinaturas para que seja realizado no município um plebiscito para resolver uma questão territorial de uma comunidade e citou o caso de um município do RN que passou por esse processo.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos, iniciando a ordem do dia;

O vereador Daniel do Sub (SDD) pediu a quebra das formalidades para incluir na ordem do dia um requerimento de sua autoria;

Requerimento de autoria do vereador Daniel do Sub (SDD) solicita aos sedentários de transportes e educação do município, respectivamente, para prestarem esclarecimentos sobre paralisação da frota de ônibus do município.

O vereador-presidente solicitou que o vereador propositor encaminhasse o referido requerimento diretamente para Mesa Diretora para que pudesse encaminhar aos secretários citados no mesmo.

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 061/2023 –

Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil solicitando que realize a perícia técnica, juntamente com os engenheiros da Secretaria de Obras e Infraestrutura, averiguando do estado estrutural da Ponte sobre o rio Miassaba, que dar acesso à Comunidade de Lagoa Seca, de autoria do vereador Diego de Lisete;

REQUERIMENTO Nº 062/2023 – Requer do Excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Legislativa que encaminhe o Requerimento a Secretaria de Obras solicitando a restauração da Ponte que existe ou a construção de uma nova ponte sobre o rio Miassaba que dar acesso a Comunidade de Lagoa Seca, de autoria do vereador Diego de Lisete.

O vereador-presidente passou a palavra para o vereador propositor dos dois requerimentos para que o mesmo fizesse a leitura e a defesa das matérias;

O vereador Diego de Lisete (MDB) leu os requerimentos de sua autoria e justificou, fazendo a defesa e pediu aprovação aos colegas vereadores;

O vereador-presidente pôs os requerimentos em discussão e em seguida em votação, sendo aprovados pelos vereadores presentes.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Comunicações Parlamentares

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para as comunicações parlamentares;

Não havendo nenhum vereador a fazer uso da palavra, o vereador-presidente encerrou a sessão convocando a todos para a próxima sessão, terça-feira dia 15 de agosto.

