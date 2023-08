Resenha da Câmara de Guamaré

Sessão Ordinária de 22 de Agosto de 2023.

Na ausência do vereador-presidente, Eudes Miranda (MDB), o vereador-vice presidente Dedezinho (MDB) assumiu a presidência e abriu os trabalhos legislativos, solicitando que o primeiro secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes na referida sessão;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Expediente

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 08 de agosto de 2023.

O vereador-presidente solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da última sessão. Após leitura, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada pela maioria dos vereadores presentes.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos e solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura do expediente do dia e correspondências;

MATÉRIA LEGISLATIVA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA- 006/2023 – Autoriza o Poder Executivo a criar um Banco de Oportunidades Municipal denominado de “Tem Emprego Aí”, no município de Guamaré/RN, e dá outras providências de autoria do vereador Diego de Lisete;

MATÉRIA LEGISLATIVA – PROJETO DE LEI ORDINÁRIA- 007/2023 – Emenda Dispõe sobre denominação de Logradouros, localizado no Distrito de Baixa do Meio, Município de Guamaré-RN, e dá outras providências, de autoria do vereador Gustavo Santiago;



PROTOCOLO – 191/2023 – Prestação de contas protocolada pela Prefeitura Municipal de Guamaré, referente ao exercício 2022, para conhecimento e devidas providências, de autoria do Executivo Municipal.

Tribuna

O vereador-presidente abriu o tempo regimental para uso da palavra na tribuna pelos vereadores;

O vereador Gustavo Santiago (SDD) foi o único vereador inscrito e iniciou sua fala cumprimentado todos os presentes e seguiu com seu pronunciamento, abordando a problemática que envolve o setor de radiologia do município, devido a situação que se encontra o aparelho de raio X, que passou um curto período de tempo sem funcionar. O vereador falou que o problema já foi solucionado pela Secretaria de Saúde. O parlamentar ainda falou que apresentou requerimento com o objetivo de colher informações quantitativas sobre a prestação de serviços à população do aparelho de raio X. O parlamentar concluiu sua fala chamando atenção para o que considerou falta de responsabilidade de alguns cidadãos em levantar falsas situações que envolvem secretários e o gestor do município.

O vereador Carlos Câmara (MDB) pediu aparte; cumprimentou todos os presentes e falou que é preciso responsabilidade dos senhores vereadores em suas falas, afirmando ter ficado surpreso com o vídeo do vereador Leandro Félix (MDB), onde o mesmo abordava uma paralisação de ônibus da frota municipal por falta de combustível. Carlos falou que logo que tomou conhecimento foi a garagem do município e a um lava-jato, onde estavam realizando manutenção em alguns ônibus para apurar o caso e o motivo era da paralisação do transporte escolar, era um breve recesso escolar. Carlos ainda falou da problemática sobre os cortes de energia em algumas escolas do município e criticou a postura dos colegas vereadores de oposição;

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu aparte e disse como foi citado na fala do colega vereador Carlos Câmara (MDB), iria se manifestar para se defender. O parlamentar esclareceu que o vídeo foi feito em relação aos alunos atendidos na rede estadual, que dependem da frota do município para chegar às unidades de ensino e falou ainda falou sobre os cortes de energia nas escolas.

A fala voltou para o vereador Gustavo Santiago (SDD); que ainda falou sobre o desserviço de propagar notícias falsas com o único intuito de atingir a gestão municipal e destruir a imagem do município.

Restando tempo regimental, o vereador Diego de Lisete (MDB) solicitou o tempo na tribuna e iniciou a sua fala cumprimentado os presentes e pediu o apoio dos colegas vereadores para aprovação do PL que criava o Dia Municipal do Gari, de sua autoria e ainda falou de alguns assuntos relacionados ao município.

Restando tempo regimental, o vereador Leandro Félix (MDB) solicitou o uso de da palavra e aproveitou para fazer alguns esclarecimentos em relação as falas anteriores dos colegas vereadores, se colocando como porta voz do povo e disse não se incomodar em desagradar o chefe do executivo com as suas cobranças;

O vereador Daniel do Sub (SDD) pediu aparte e esclareceu que nenhum parlamentar de oposição torce pela destruição da imagem do município. Daniel ainda disse que é adepto da política, “o quanto pior, melhor”. O parlamentar ainda falou que irá continuar postando em suas redes sociais os problemas do município.

A palavra voltou para o vereador Leandro Félix (MDB); o vereador declarou que diferente de alguns colegas vereadores que têm benefícios dentro da gestão pública do município, ele consegue enxergar os problemas apontados pelos cidadãos de Guamaré.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

Ordem do Dia

MATÉRIA LEGISLATIVA – 001/2023 – Solicitar do Chefe do Executivo municipal, ouvida a mesa, informações referentes aos atendimentos realizados pelo setor de radiografia da Secretaria de Saúde, nos últimos 5 anos. Notadamente: 1 – Número total de exames de radiografias realizados no período de 01/01/2019 a 31/12/2023; 2 – Lista dos médicos solicitantes; 3 – Classificação dos tipos de radiografias realizadas, tais como, radiografias de tórax, radiografia de membros, dentre outras, de autoria do vereador Gustavo Santiago.

O vereador-presidente solicitou que o vereador propositor encaminhasse o referido pedido diretamente para Mesa Diretora para que fosse enviado à Secretaria de Saúde, o referido pedido de informações.

Considerações Parlamentares

O vereador-presidente abriu o tempo para o uso da palavra dos vereadores;

O vereador Miranda Júnior (MDB) fez uso da palavra e iniciou sua fala afirmando que a impressão popular é que o Câmara de Guamaré tem um nível de debate elevado e em seguida, abordou alguns assuntos debatidos na sessão, no tocante ao problema do corte de energia elétrica das escolas, dentre outros.

O vereador Diego de Lisete (MDB) fez uso da palavra e aproveitou para parabenizar a Paróquia de Guamaré pela realização da festa de Nossa Senhora dos Navegantes e parabenizou também um popular que levou equipe para participar de uma competição esportiva a nível estadual.

O vereador Tiago de Berg (SDD) fez uso da palavra e falou também de alguns assuntos debatidos na sessão, afirmando que era ato um de irresponsabilidade e desespero, propagar mentiras sobre o que acontece no município.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos e encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima sessão, na terça-feira, 29 de agosto.

