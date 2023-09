Resenha da Câmara de Guamaré

Sessão Ordinária de 29 de Agosto de 2023

O vereador-presidente Eudes Miranda (MDB), abriu os trabalhos legislativos e solicitou que o primeiro secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes na referida sessão;

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos;

EXPEDIENTE

Leitura e aprovação da ata da última sessão ordinária realizada em 22 de agosto de 2023.

O vereador-presidente solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura da ata da última sessão. Após leitura, a ata foi colocada em votação, sendo aprovada pela maioria dos vereadores presentes.

O vereador-presidente seguiu com os trabalhos legislativos e solicitou que a redatora de ata fizesse a leitura do expediente do dia e as correspondências;

O expediente do dia estava com pauta zerada.

O vereador Leandro Félix (MDB) pediu aparte e solicitou que a quebra das formalidades para incluir na ordem do dia um requerimento de sua autoria e do vereador Daniel do Sub (SDD).

O requerimento foi encaminhado à Mesa Diretora para deliberação na próxima sessão, sendo incluído na ordem do dia dos trabalhos legislativos;

Tribuna

O presidente da Casa abriu o tempo regimental para uso da palavra na tribuna pelos senhores vereadores;

O vereador-presidente Eudes Miranda (MDB) passou a presidência dos trabalhos para o vice-presidente para fazer uso da palavra na tribuna. O parlamentar iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e seguiu com sua fala, lembrando que após 60 dias estava retomando à sua cidade, após passar por um problema de saúde que o afastou das suas atividades parlamentares.

Visivelmente emocionado, Eudes Miranda agradeceu primeiramente a Deus pela sua recuperação e aproveitou para agradecer pelas correntes de orações em favor do restabelecimento da sua saúde, ressaltando o carinho que recebeu durante todo o período que esteve afastado da cidade. Eudes também lembrou na sua fala, seus primeiros passos na vida pública, quando se candidatou pela primeira vez, após uma conversa com o irmão Hélio Willamy.

O vereador reafirmou na tribuna que não usa o cargo para fazer mal a ninguém e criticou o posicionamento malicioso de alguns em duvidar da sua honestidade à frente do legislativo guamareense, rebatendo algumas mentiras plantadas ao seu respeito e encerrou a sua fala, novamente agradecendo ao apoio dos seus familiares, amigos e dos correligionários que caminham junto com ele no grupo político, liderado pelo seu irmão e ex-prefeito Hélio Willamy.

O vereador Carlos Câmara (MDB) fez uso da palavra e cumprimentou todos os presentes e seguiu dando às boas vindas ao vereador Eudes Miranda (MDB) pelo seu retorno aos trabalhos. O vereador disse que não era admissível na Casa legislativa as fake news, a mentira descabida e falou ainda que os colegas vereadores detentores de mandato deveriam ter muita cautela e responsabilidade no que se fala. Carlos ainda falou da alegria em ter de volta na Casa do Povo, o colega vereador Eudes Miranda (MDB).

O vereador Miranda Júnior (MDB) pediu aparte, cumprimentou a todos os presentes e afirmou estar feliz pelo retorno do colega vereador Eudes Miranda (MDB) ao comando dos trabalhos legislativos. Miranda lembrou da grande corrente de oração dos amigos em prol do restabelecimento da saúde do presidente da Casa;

O vereador Dedezinho (MDB) fez uso da palavra e cumprimentou todos os presentes, dando em seguida as boas vindas ao colega vereador Eudes Miranda pelo retorno aos trabalhos legislativos.

O vereador Tiago de Berg (SDD) fez uso da palavra e cumprimentou a todos os presentes, dando as boas vindas ao colega vereador Eudes Miranda pela volta aos trabalhos na Casa, após passar por um problema de saúde. Tiago falou ainda que era um dia de muita alegria pelo retorno do colega e encerrou sua fala.

O vereador-presidente Eudes Miranda (MDB) retornou com a palavra e convidou a todos presentes para uma missa em ação de graças pela recuperação de sua saúde no domingo, dia 03 de setembro.

Considerações Parlamentares

O vereador-presidente abriu tempo regimental para uso da palavra.

Não havendo nenhum vereador a fazer uso da palavra, o vereador-presidente Eudes Miranda (MDB) agradeceu a família pelo apoio durante o momento difícil pelo qual passou e encerrou a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, na terça-feira, dia 05 de setembro.

