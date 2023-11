Restauração da Capela Santuário de Nossa Senhora da Conceição entra na fase de conclusão em Guamaré

A obra de restauração da Capela Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que fica localizado no centro da cidade em Guamaré, entra na fase conclusão. Nos próximos dias os devotos voltarão a participar de missas e noventas na igreja.

A Igreja foi construída no ano de 1783 por uma promessa dos marinheiros, que estavam correndo perigo em naufragar, e que se aportassem em segurança construiriam uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, é o prédio mais antigo do município de Guamaré, e da região salineira. Tombada pela Fundação José Augusto, no dia 28 de junho de 2001, por sua importância cultural para o Estado do Rio Grande do Norte.

O principal motivo da restauração é a preservação desse espaço, considerado um cartão postal pela sua magnitude e beleza arquitetônica na cidade, e também a segurança espiritual de quem vai às missas e novenas.

A reforma consiste na troca do forro, nova instalação elétrica, recuperação do piso, pintura interna e externa, substituição do telhado e adequação às atuais normas de acessibilidade.

Conforme ressalta o pároco da cidade, Pe. Gilvan Bezerra, a Capela Santuário de Nossa Senhora da Conceição, está num processo de restauração em toda sua estrutura desde o ano passado. Os recursos para a restauração é da Emenda Parlamentar do Deputado Hermano Morais, como também do dízimo e doação de fies. “Percebemos a necessidade de uma grande reforma de restauração, para que esta belíssima Igreja continue sendo um belo cartão postal da cidade e a casa de muitas recordações das famílias guamareenses”. Comentou.

Este ano celebramos o Ano Jubilar, 240 de história não só para a comunidade católica, mas para toda a nossa cidade. O Pe. Gilvan Bezerra aproveita para convidar todos os munícipes a participar de 4 a 8 de dezembro dos festejos de Nossa Padroeira.