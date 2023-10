Resultado da Eleição do Conselho Tutelar em Guamaré

No último domingo, 1º de outubro, ocorreu à eleição do Conselho Tutelar do município, por meio do Processo de Escolha Unificado.

As votações aconteceram das 8h às 17h, na Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, em Guamaré, e na Escola Municipal Professora Maria Madalena, em Baixa do Meio.

Concorreram ao cargo 21 candidatos, sendo eleitos os 5 mais votados.

Cabe ressaltar, que os conselheiros são responsáveis por zelar pela proteção de crianças e adolescentes do município. Foram meses de empenho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Comissão Eleitoral nomeada para a execução do processo eleitoral.

Os conselheiros eleitos terão mandato de 4 anos – 2024/ 2027, a posse ocorrerá em 10 de janeiro de 2024.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal garantiram a ordem pública durante todo o período de votação e apuração do resultado final.

Confira o resultado:

1º – Aryson da Silva – 273 votos

2º – José Emiliano – 250 votos

3º – Adeilson da Silva – 217 votos

4º – Telma Nunes – 186 votos

5º -Ianca da Silva – 182 votos

Suplentes:

1º – Anna Pryscila – 168 votos

2º – Eleilde Alves – 149 votos

3º – Manoel Alves – 144 votos

4º – Ricardo da Silva – 138 votos

5º – Wilka Sayonara – 138 votos