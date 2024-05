PENÍNSULA DE GALINHOS RECEBE AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DO PROJETO VALE SUSTENTÁVEL

O Vale Sustentável tem investido na educação e qualidade de vida dos estudantes, professores e colaboradores dos municípios atendidos. Nesta terça-feira (28), a equipe técnica esteve na península de Galinhos, no Rio Grande do Norte, para realizar a arborização de quatro escolas. O projeto é executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos – ANEA/RN, em parceria com a Petrobras

As escolas municipais Professor Freitas e Afonso Tinôco, o Jardim Escola Rosa do Vale e a Escola Estadual José Augusto Varela receberam mudas frutíferas de acerola, manga, caju, pinha, goiaba e graviola. O plantio aconteceu com o auxílio das crianças que aprendem a importância da preservação e sustentabilidade.

O coordenador do projeto, Elisângelo Fernandes, participou da atividade e destacou a ação. “É fundamental que a primeira infância tenha contato com a natureza e perceba a relevância da conservação da mesma para a vida na terra. As crianças têm maior habilidade de aprendizagem e são os responsáveis pelo futuro do planeta. A arborização das escolas têm buscado minimizar os impactos causados pelo homem nestes ambientes. As árvores trazem sombra diminuindo a temperatura ambiente, promovem o embelezamento paisagístico e produzem frutos que auxiliam na merenda escolar, dando segurança alimentar para os integrantes da instituição”, afirmou.

A península vai receber outras atividades a longo prazo, como arborização dos canteiros, quintais produtivos e hortas agroecológicas, cursos e entrega de kits para pescadores e marisqueiras.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.