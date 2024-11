RISCO DE CALOTES OBRIGA O SINMED A JUDICIALIZAR PAGAMENTOS ATRASADOS EM GUAMARÉ

Em assembleia realizada hoje (18) entre o Sindicato dos Médicos do RN e os médicos da cidade de Guamaré, para averiguar às solicitações feitas pelo procurador do município Herman Marinho à prefeitura da cidade, com relação aos atrasos nos pagamentos dos profissionais, foi decidido que todas as pendências serão encaminhadas ao procurador e, caso não sejam solucionadas até amanhã, o sindicato acionará a justiça para garantir o direito dos médicos.

As pendências com relação ao pagamento dos médicos são:

Atraso do mês de setembro com a clínica médica de plantão, remunerada através da SAMA; Atraso da obstetrícia, ambulatório e plantões que eram pagos pelo Centro Médico Metropolitano; Atraso do mês de setembro do ambulatório, pago pela SAMA ou pela Grupo Med.

Essas demandas, de acordo com a decisão dos médicos em assembleia, devem ser quitadas até esta terça-feira (19), quando haverá nova reunião com a categoria às 15h.

“Caso essas pendências não sejam encaminhadas para solução, ao sindicato ficará a incumbência de judicializar esse recebimento para evitar o risco de calote que está sendo detectado em várias prefeituras, estando a de Guamaré incluída entre elas”, informou Geraldo Ferreira, presidente do Sinmed RN.

Sinmed RN