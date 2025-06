ROGÉRIO MARINHO LIDERA INTENÇÃO DE VOTOS PARA O GOVERNO DO RN EM GALINHOS, APONTA CONSULT

Se a eleição para governador do Rio Grande do Norte fosse hoje, Rogério Marinho (PL) sairia na frente no município de Galinhos. É o que aponta pesquisa da Consult, divulgada na última sexta-feira (6), revelando que o atual senador tem 27,14% das intenções de voto no cenário estimulado.

O levantamento ouviu 350 eleitores no município e traça um retrato do cenário político local para as eleições de 2026. Rogério Marinho aparece na liderança isolada, à frente de nomes como o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), que soma 11,14%, e o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), com 10,29%.

Rogério Marinho, que atualmente exerce o mandato de senador pelo RN, já foi ministro do Desenvolvimento Regional durante o governo Bolsonaro e carrega consigo uma base eleitoral consolidada. Nas eleições de 2022, Galinhos foi o município onde ele obteve o maior percentual de votos entre todas as cidades do estado, desempenho que agora se reflete na liderança para o pleito estadual.

