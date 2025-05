ROSSI PEGA PÊNALTI, FLAMENGO VENCE PALMEIRAS E ENCOSTA NA LIDERANÇA

Redação do ge

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo, no Allianz Parque, e colou na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Rossi pegou pênalti de Piquerez no primeiro tempo, Arrascaeta converteu o seu em cobrança no segundo tempo, e Ayrton Lucas fechou o placar. O resultado coloca a equipe de Filipe Luis a um ponto do time de Abel Ferreira, ainda primeiro colocado após dez rodadas.

Como foi o primeiro tempo

O Palmeiras começou o jogo próximo à área do Flamengo, tentando cruzamentos. Foi assim que o levantamento de Facundo Torres tocou na mão de Varela aos 11 minutos, e Ramon Abatti Abel sinalizou pênalti. Após analisar no vídeo, o árbitro confirmou a decisão, e Piquerez bateu no canto direito, para a defesa de Rossi, aos 16. Depois do lance, o time rubro-negro teve mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar perigo à meta de Weverton. A melhor oportunidade dos visitantes veio já aos 50, quando Bruno Henrique chutou em cima da marcação após lance bem trabalhado.

Como foi o segundo tempo

A etapa final começou ainda mais truncada do que a inicial, e aos 11 minutos Gerson precisou sair, com dores no joelho. Aos 21, Arrascaeta caiu dentro da área após sentir o toque da mão de Murilo no seu corpo. O árbitro a princípio mandou o jogo seguir, mas após analisar o VAR deu pênalti para o Flamengo. O camisa 10 foi para a batida e abriu o placar, aos 27. Após sofrer o gol, o Palmeiras fez mudanças para ficar mais ofensivo, foi para o abafa e criou chances, com Mauricio aos 31, e Flaco López, aos 33. O Flamengo, porém, aproveitou uma jogada bem trabalhada após lateral e matou o jogo aos 41, com Ayrton Lucas.

Próximos jogos

Os times voltam a campo na quarta-feira para encerrar a partipação na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Palmeiras recebe o Sporting Cristal, do Peru, já com a melhor campanha geral garantida, e o Flamengo recepciona o Deportivo Táchira, da Venezuela, para garantir sua vaga nas oitavas. Os dois jogos serão às 21h30 (de Brasília). Pelo Brasileiro, o Verdão visitará o Cruzeiro no próximo domingo, e o Rubro-negro joga contra o Fortaleza, também domingo, no Maracanã. Será a última partida dos dois times antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes.

