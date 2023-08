Sala do Empreendedor disponibiliza serviços e orientação ao Empreendedor Individual (MEI) e Micro Empresas (ME)

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Indústria e Capacitação, por meio da Sala do Empreendedor, disponibiliza parcerias para atender pequenos, empreendedores interessados em instalar suas atividades na cidade.

O objetivo do órgão é trazer mais agilidade e desburocratizar o processo de implantação de empresas no município. Para isso oferece em um só local serviço de abertura e regularização de empreendimentos.

Se você já trabalha por conta própria, mas tem a dificuldade de abrir o seu próprio negócio crescer, a solução pode estar na formalização para abrir um CNPJ Micro empreendedor Individual (MEI). Mas, quais os passos que precisam ser adotados para poder formalizar uma empresa?

O processo de legalização até parece uma tarefa difícil, mas não é. É preciso, apenas, estar atento aos trâmites burocráticos necessários.

Francisco das Chagas de Menezes, que trabalha junto com Bruno, agentes desenvolvedores da Sala do Empreendedor, explicou quais as vantagens e o meio de se tornar um micro empreendedor individual, (MEI). “O processo é simples a inscrição é fácil de ser feita. O passo seguinte é trazer os documentos necessários como: RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. No ato, o empreendedor terá de escolher a atividade da empresa, e como micro empreendedor individual ele já sai com seu CNPJ, já podendo trabalhar em seu próprio negócio. A abertura da inscrição MEI, já dar o direito de alvará provisório com validade de seis meses, conforme Lei Federal. Qualquer pessoa pode ser micro empreendedor individual, desde que não seja funcionário público e que não tenha empresa em seu nome. A vantagem em ser MEI é de poder comprar direto ao fabricante caso seja comércio; emissão de notas fiscais; e contribuição do INSS,” concluiu.

Entre os serviços oferecidos pela Sala do Empreendedor da Secretaria de Indústria e Capacitação, estão a formalização, emissão de boletos para pagamentos, emissão de nota fiscal para o MEI, Emissão de certidões, capacitação do Mei antes da formalização do seu negocio, ( a implantar), emissão de boleto para pagamento de diferença de ICMS no caso do micro empreendedor fazer compras em outro estado com alíquota maior, emissão de relatório mensal dos MEI que trabalha contratado por uma empresa, solicitação e conclusão no caso de fechamento da micro empresa.

A Sala conta ainda com orientação aos empresários sobre a gestão de negócios, desde sua abertura, desenvolvimento e encerramento, até a fiscalização, registro e situação tributária. Em breve será oferecida uma grade de cursos voltados para o MEI, através do SEBRAE, SENAE e etc.

A Sala do Empreendedor atende micro empreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. A unidade fica na Avenida Monsenhor José Tibúrcio nº 15 – no prédio da Secretaria de Planejamento. Horário de atendimento expediente corrido: das 07:00h até às 13:00h de segunda a sexta-feira.