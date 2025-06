SÃO JOÃO DE GALOS ACONTECE NESTA SEGUNDA (23) COM GRANDES ATRAÇÕES

A tradicional festa em homenagem a São João Batista, padroeiro do distrito de Galos, em Galinhos (RN), chega ao seu grande encerramento nesta segunda-feira (23), com uma programação que reúne música, cultura e esporte. Realizado pela Prefeitura de Galinhos, o São João de Galos 2025 celebra a fé e a alegria do povo com uma série de atividades que movimentaram a cidade desde o dia 14 de junho.

A programação musical desta segunda-feira promete encerrar os festejos com chave de ouro. Sobem ao palco principal as bandas Forró Meirão, A Loba e Farra de Rico, levando muito arrasta-pé e animação ao Largo da Praça Peixe Galo.

Esporte em destaque

Mas o São João de Galos é muito mais que música: é também tradição, envolvimento comunitário e valorização do esporte. Desde o dia 18, o distrito tem sido palco de torneios de beach tennis, vôlei de praia, futebol de areia e corrida de rua, reunindo atletas locais e incentivando a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos.

Para o prefeito Hudson Matias, investir no esporte é investir na qualidade de vida da população:

“Fico muito feliz em ver as famílias de Galos reunidas nas areias e ruas do distrito, torcendo, vibrando e participando ativamente das competições. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e bem-estar, e nossa gestão tem buscado valorizá-lo em todas as ações, desde o aniversário da cidade até o São João”, destacou o gestor.

Os torneios têm contado com o suporte da Polícia Militar e da equipe da Secretaria de Saúde, garantindo segurança e pronto atendimento durante todo o evento.

Tradicional Regata de Canoas Avelino Alves

Além das disputas esportivas, a festa também se destaca pela final da 14ª edição da Regata de Canoas Avelino Alves, um dos eventos mais tradicionais do calendário local. Realizada em sete etapas desde maio, a competição movimentou pescadores, embarcações e torcidas, reforçando o vínculo histórico e cultural da comunidade com o mar.

Este ano, a Regata ganhou ainda mais destaque com a produção de um vídeo documental sobre o evento. O filme resgata as origens da competição, valoriza os protagonistas dessa tradição — os pescadores e suas canoas — e exalta a importância cultural da regata para o povo de Galinhos. Um verdadeiro registro afetivo que fortalece a memória coletiva e enaltece a identidade local.

A entrega das premiações dos torneios e da regata aconteceu nesta segunda (23), no Rio Aratuá, como parte da programação de encerramento. Também haverá missa na Igreja São João Batista, em homenagem ao padroeiro, e apresentação de quadrilhas juninas no palco cultural, celebrando as raízes nordestinas com muito colorido e emoção.

Assecom/PMG

Post Views: 2