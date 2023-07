SÃO JOÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DE GUAMARÉ ENCERROU AS CELEBRAÇÕES JUNINAS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guamaré, através do Telecentro Comunitário de Guamaré comemorou o São João em praça pública, na última sexta-feira (14) com comidas típicas, pescaria, dança e muita alegria para os alunos e pais.

O objetivo do Telecentro Comunitário é promover o desenvolvimento e inclusão digital aos cidadãos, em Guamaré sendo trabalhado com o público infantil, através da oferta de cursos e atividades conforme necessidade da comunidade local, além de funcionar como espaço de integração, cultura e lazer. “É sempre uma alegria poder proporcionar momentos tão divertidos e significativos para nossas crianças do Telecentro. As atividades, cursos e aulas de campo são muito importantes para o desenvolvimento dos nossos pequenos”, afirma Rita Anjos, diretora do Projeto.

Assecom/PMG