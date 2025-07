SÃO JULHÃO DOS COQUEIROS: FESTA POPULAR CELEBRA TRADIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO EM GUAMARÉ

Em clima de união, celebração e raízes culturais, o São Julhão dos Coqueiros marcou presença na agenda junina de Guamaré com brilho próprio. Realizado na emblemática Rua dos Coqueiros, o evento além valorizar as tradições nordestinas, demonstrou uma grande organização e animação.

Tradição que pulsa forte

Forró pé de serra, comidas típicas e uma atmosfera acolhedora deram o tom da noite. Milho assado, bolo de milho, churrasquinho e alegria foram os ingredientes de um festejo que resgatou a essência dos arraiais populares. A festa, que teve grande adesão da comunidade foi uma mostra de como o vínculo entre tradição e participação política pode ser respeitoso e vibrante.

Organização exemplar e visão de futuro

Mirna e Eline, responsáveis pela organização, mostraram capacidade de mobilização, planejamento e sensibilidade comunitária. O sucesso do evento vai além da quantidade de público: evidencia o valor da escuta, da cultura e da economia solidária.

Presenças que somam

Além da população que compareceu em peso, o evento contou com nomes da política local, como o ex-prefeito Adriano Diógenes, o ex-vereador Leandro Félix e os vereadores Diego de Lisete, Edinor Albuquerque e Helder Oliveira. A participação dessas lideranças trouxe legitimidade, mas o protagonismo foi mesmo da comunidade, que ocupou os espaços com orgulho e esperança. O ex-prefeito de Ceará Mirim, Júlio Cesar prestigiou a festa com sua comitiva, e foram muito bem acolhidos pelo o público presente.

Economia e impacto social

Ambulantes e comerciantes locais comemoraram. O São Julhão trouxe renda, movimentou o comércio e ajudou a fortalecer famílias que dependem da época junina para garantir sustento. Um reflexo concreto de como iniciativa popular gera impacto positivo e coletivo.

Uma imagem que fala por mil vozes

O evento deu-se sob os arcos de bandeirolas coloridas e ao som da sanfona, sintetizando a essência do São Julhão: força popular, respeito às raízes e olhar para o futuro.

Em tempos de falta de iniciativa e apoio público houve espaço para a convivência democrática, onde o povo expressou alegria, respeito às tradições e compromisso com a coletividade. Guamaré celebrou, e quem esteve presente pôde sentir que ali era mais do que festa, mas uma relevação de esperança.

NOTA DO BLOG

Diante de um cenário marcado por falhas administrativas, desvalorização das tradições locais e o visível enfraquecimento do comércio em Guamaré, o São Julhão dos Coqueiros surgiu como um sopro de resistência e pertencimento. O evento sem qualquer iniciativa oficial se destinou a manter vivas as festas juninas na sede do município, a celebração organizada na Rua dos Coqueiros evidenciou que o povo não abre mão da sua cultura, mas, acima de tudo, da esperança.

O que se viu foi pessoas e pensamentos plurais, sem bandeiras, mas com o desejo coletivo de celebrar as raízes, fortalecer os laços comunitários e ocupar os espaços públicos com alegria e respeito.

A festa provou que, mesmo quando a gestão municipal se omite, o povo é capaz de organizar, mobilizar e preservar aquilo que realmente importa. O São Julhão mostrou que a cultura popular ainda pulsa forte em Guamaré, e quando o poder não faz, a força da comunidade acontece.

