São Miguel ganha nova sede do MPRN

Em uma solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (20), o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) inaugurou a nova sede da Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel. O evento contou com a presença da procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, do procurador-geral de Justiça adjunto, Glaucio Pinto Garcia, e do promotor de Justiça titular da Comarca, Thiago Salles e de equipe de servidores.

Para a PGJ, Elaine Cardoso, a nova Promotoria é um exemplo do compromisso contínuo do MPRN em fortalecer suas estruturas e sua atuação em todo o Estado, promovendo a justiça e a cidadania em cada município que abrange. “Nossa avaliação é extremamente positiva. As instalações são bem mais adequadas ao funcionamento e ao acolhimento da população que procura o Ministério Público”, disse.

Na ocasião, a gestora relembrou que é a primeira unidade de Promotoria de Justiça própria que está sendo entregue depois do período de pandemia. “Precisamos reavaliar investimentos, mas compatibilizando uma boa estruturação com boa aplicação de recursos públicos. A sede São Miguel se destaca por seguir todas as normas de acessibilidade e ter paineis de energia solar, uma forma de aproveitamento dos recursos ao longo do tempo”, pontuou.

O promotor de Justiça de São Miguel, Thiago Salles Assunção, reforçou que um prédio que tem a geração de energia solar já cumpre com o papel institucional do Ministério Público de se preocupar com as questões ambientais. “A sociedade São Miguel ganha o fortalecimento com uma nova sede. Isso demonstra compromisso da gestão com o interior. Então, é um privilégio ter aqui uma sede com uma localização que vai facilitar o melhor atendimento e prestação de serviço para a sociedade”, finalizou.

O PGJA, Glaucio Pinto, relembrou que São Miguel foi a primeira comarca em que trabalhou para o MPRN, em 2010. “Quando a sede era realmente muito pequena o atendimento à população era bastante limitado. Então, o prédio ficou bastante amplo, próximo ao INSS e ao ginásio, melhorando até o acesso à população”, observou.

Sede conta com acessibilidade

O prédio próprio está localizado na Av. São Miguel Arcanjo, nº 59, bairro Vila Tôta Barbosa, São Miguel, e representa uma importante conquista para a instituição. Com uma área construída de 157,34 m², a nova sede atende rigorosamente a todas as normas de acessibilidade e se destaca pela implementação de painéis de energia solar, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Além de proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente para os membros da instituição, a moderna sede busca oferecer melhores condições de atendimento à população, reafirmando o propósito do Ministério Público de zelar pelos interesses da sociedade.

Fonte: MPRN

Confira imagens da solenidade de inauguração do novo prédio: