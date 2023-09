São Paulo empata com o Flamengo e é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez

O São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023! Após vencer por 1 a 0 na ida, o Tricolor segurou a pressão do Flamengo e empatou por 1 a 1 no jogo de volta da decisão, na tarde deste domingo (24), no Morumbi. Vice-campeão em 2000, o São Paulo conquista a Copa do Brasil pela primeira vez na história.

O jogo foi marcado por emoção. Após Bruno Henrique abrir o placar aos 43 minutos, o Tricolor empatou a partida nos acréscimos do primeiro tempo com golaço de Rodrigo Nestor. O Rubro-Negro lutou até o fim, mas não conseguiu levar a decisão para os pênaltis.