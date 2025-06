SAÚDE DE GUAMARÉ AMARGA 145ª POSIÇÃO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL

Guamaré, um município que já figurou entre os melhores do país no setor de saúde pública, hoje enfrenta uma dura realidade. O vereador Diego de Lisete expôs, em vídeo recente, a insatisfação com a gestão municipal do Prefeito Hélio Willamy, que levou a cidade à posição 145 no ranking do Previne Brasil. Assim, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, Guamaré caminha para o final da fila.

Segundo Diego, os números refletem fielmente o que os moradores enfrentam diariamente: precariedade e descaso nos serviços públicos.

Em sua fala, o parlamentar alertou para o momento crítico que Guamaré atravessa, enfatizando que os números não mentem, pois refletem o que a população sente. Ele ainda enfatizou o passado, quando o município esteve na 1ª colocação no Estado e a 4ª no país.

E os números de fato não mentem. Segundo dados públicos a atual situação em nada retrata o passado de sucesso, especialmente quando se comparava o mergulho livre da saúde municipal. Um exame comparativo com os mesmos quadrimestres de 2023 e 2024, revela a queda vertiginosa:

Assim, de 2023 com 2024, Guamaré caiu 22 posições. Porém, o alarme é maior quando se compara com o presente momento, com mergulho 38 posições, evidenciando uma crise na administração da saúde local.

Moradores relatam dificuldades no atendimento médico, falta de insumos e uma sensação de abandono por parte da gestão. Antes a gente tinha orgulho de dizer que Guamaré oferecia saúde de qualidade, que o guamareense não precisava de plano de saúde, hoje a realidade é outra.

A queda nos índices é reflexo dos problemas que a gestão dos recursos e na implementação de políticas eficientes. Um município com histórico positivo em saúde pública precisa garantir continuidade nos investimentos e qualidade nos serviços. A queda nos números deveria servir para os governantes retomarem o rumo, servindo como um alerta para uma reavaliação das estratégias adotadas.

Contudo, infelizmente, as expectativas, assim como os números são os piores possíveis.

Assim, a preocupação com o futuro da saúde em Guamaré cresce a cada dia. Se antes os moradores não precisavam de plano de saúde privado, hoje enfrentam uma realidade onde até o acesso a atendimentos básicos se tornou um desafio.

O povo de Guamaré vive um verdadeiro massacre. 145 na posição no ranking do Previne Brasil é preocupante, muito preocupante. É preciso que se faça alguma coisa com mudanças urgentes antes da situação ficar insustentável.

