Se enganam aqueles que pensam que eu sou um cão sem dono!

Um sábio ditado árabe diz que apesar de os cães ladrarem, a caravana segue o seu caminho, ou seja, nada irá impedir que a caravana siga o seu rumo.

A expressão significa que se devem ignorar as provocações que possam impedir o progresso e esquecer críticas que não sejam construtivas.

Um cão a ladrar pode estar feliz, zangado ou qualquer outro tipo de sentimento, mas aqueles que conhecem, convivem ou já conviveram com cães, geralmente se enganam e sabem sim interpretar a razão do seu latido.

Meus amigos, além de não ser fácil, tem sido muito difícil, mas é no silêncio da noite que venho tentando buscar respostas nas minhas orações para as razões de tanta perseguição e dos ataques covardes e levianos contra este blogueiro.

Confesso que nos últimos meses, o editor deste espaço do povo tem sofrido ataques sistemáticos, vindos de todos os lados e partindo de todos os tipos de pessoas conhecidas da sociedade.

As calúnias e injúrias partem até mesmo daqueles que juraram proteger seus munícipes. Afinal, sou um deles e presto um serviço ao povo de Guamaré com muito orgulho.

São ataques através de áudios, vídeos, mensagem de textos, postadas nas redes sociais e nos grupos de whatsapp, para tentar de alguma forma ferir e tirar a todo custo à credibilidade do editor, do blog e do nosso grupo de whatapp. A missão dada a estes tipos de pessoas parece ser de me exterminar.

São recados e ameaças que precisam de atenção das autoridades que pode resolver esses casos, e que repudiam este tipo de comportamento. São ameaças das mais diversas, planejadas muitas das vezes no silêncio de quatro paredes, embora estes esqueçam que paredes têm ouvidos ocultos.

Como se diz no popular: “Estou com uma pulga atrás da orelha”, diante de tudo que chega até este editor ao ponto de eu mesmo me questionar… Quem está por trás dessas maldades aleias?

Quem seria capaz de planejar e fazer o mal contra mim, usando o poder que tem nas mãos, só para calar a minha voz?

Uma voz que tem sido a voz do povo de Guamaré, quem?

Os que já identifiquei no mundo dos vivos, podia optar por responder aqui e dar nomes aos bois para a sociedade conhecer e julgar sua índole, mas prefiro perdoá-los, pois são pessoas que Guamaré já conhece, e eu não sou de perder meu tempo com pessoas que não pensa e não querem o bem de nossa cidade.

Aqueles que falam e planejam contra mim que ainda não consegui identificar, deixo aqui o meu recado, eu não sou um cão sem dono como pensam, não sou sozinho, meu DEUS é meu dono e está do meu lado. Aqui é o único meio de me defender de algumas acusações, e fazer com que as reivindicações da população cheguem até quem possa resolvê-las.

Diante dessa realidade, venho a público esclarecer, de um modo particular, àqueles que todos os dias dedicam alguns minutos de seu tempo para prestigiarem este espaço que foi criado especialmente para servi-los, reafirmando que independente dos ataques que estamos sofrendo, este blog jamais deixará de ser um espaço do povo e para o povo.

Sou órfão de pai e mãe, mas não sou cão abandonado, tenho esposa, filhos, netos, amigos de longe e de perto que são capazes de entrar no fogo comigo, digo assim, porque estes já me provaram.

Se por acaso eu for ferido pela covardia humana eu sentirei a dor, mas eles sentirão muito mais, não tenham dúvida e a própria lei do universo já tem provado que cada ação tem uma reação. Comigo não será diferente!

O portal tem endereço, CNPJ, cara e lado, sou inteiramente responsável por tudo que escrevo e publico. Tenho pago um preço altíssimo para manter este canal no ar, para manter o nosso povo atualizado, mas confesso que já me deu vontade de desistir diante da maldade humana.

Quem me conhece, sabe…

Sempre fui um cara de conciliar, harmonizar, ajustar e somar. Não sou de guerra, sou da paz, apesar das cicatrizes que carrego no corpo e na alma por causa do meu trabalho de informar. Como soldado de frente de tantas batalhas, só ajudei, somei e tenho certeza que meu trabalho fez a diferença no resultado.

Peço aqui de público que deixem eu trabalhar e viver minha vida com família em paz e na blogosfera, esqueçam o meu nome e do blog Guamaré em Dia nas rodas de conversas e reuniões secretas pautadas por planos macabro.

Deus não dorme e não se enganem, o leigo e até o mais humilde cidadão comum conseguem enxergar de longe a perseguição e a injustiça e se revoltam, quando veem uma pessoa de bem nas garras do leão.

Por fim, para não dizerem depois que foi por falta de aviso ou de pedidos de paz: confesso que minha paciência também tem limites.

“Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel; livra-me dos homens traidores e perversos.” Salmos 43:1