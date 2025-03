SE VIRANDO NOS TRINTA: PROFISSIONAIS DE SAÚDE SEM TRANSPORTE PARA CHEGAR AO TRABALHO NA ZONA RURAL EM GUAMARÉ

Acordar antes do sol nascer, caminhar até as paradas principais da Rua Monsenhor José Tibúrcio e pegar uma carona para chegar ao trabalho na zona rural do município de Guamaré tem sido uma tarefa árdua para os novos servidores recém-concursados da Secretaria Municipal de Saúde. A rotina diária de técnicos de enfermagem, psicólogos, dentistas e outros profissionais é marcada por desafios e falta de apoio.

A pancada tem sido seca e no meio do coco, afetando até mesmo aqueles que não têm envolvimento político. “Nós, os novos convocados, não estamos tendo apoio de transporte para nos levar até o setor de trabalho, porque nos colocaram na zona rural do município, afastados do centro da cidade de Guamaré. Sem apoio nenhum, sem meios de transporte, estamos nos virando nos trinta, percorrendo distâncias que chegam a 14 quilômetros diariamente. A gestão só está disponibilizando carro para buscar os profissionais da área médica. Estamos à deriva e temos que nos virar, não é justo”, comentou uma técnica que preferiu não se identificar.

A situação é um reflexo da administração do prefeito Hélio, que, segundo críticos, é composta por pessoas que já desfrutam do poder há muito tempo e não têm simpatia pelo próximo, nem sentem a dor do povo. Hélio é visto como um prefeito que só tem uma coisa em mente: o poder. Ele não demonstra vontade de ajudar quem precisa como estes servidores, nem sente a dor do próximo doendo nele.

Muitos profissionais recém concursados estão desistindo diante das dificuldades. Há quem afirme que o prefeito está fazendo de propósito para poder contratar aliados políticos. Quero acreditar que isto não seja verdade, ou será meu Deus?