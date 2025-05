SEGUNDA ETAPA DO 1º CAMPEONATO DE REGATAS MOVIMENTA A ORLA ARATUÁ EM GUAMARÉ

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura, realizaram na manhã deste sábado (17) na categoria A, e neste domingo (18) na categoria B, a segunda etapa do 1º Campeonato de Regatas de Guamaré. O evento esportivo contou com um bom público presente na orla da praia aratuá.

A competição náutica está dividida em duas categorias (A e B), que acontece durante o período de 03 de maio a 29 de junho, com premiações para as Categorias A e B: 1º lugar: R$ 5 MIL – 2º lugar: R$ 4 MIL – 3º lugar: R$ 3 MIL.

A competição de canoas está sendo realizado nas águas da orla do rio da praia aratuá, a partir das 8h com a concentração, e com largada às 10h após o cair do vento. O objetivo deste campeonato de regatas é de valorizar a figura do Pescador, suas tradições e fortalecer nossa identidade.

O prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, prestigiaram o evento neste domingo, além de outras autoridades politicas, e público que se fez presente.

