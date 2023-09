Segundo Dia do Congresso Legislativo destaca palestrantes renomeados

O segundo dia do II Congresso Interestadual do Legislativo, que está sendo realizado no Teatro Dix-huit Rosado, em Mossoró, nesta sexta-feira (01), foi marcado por palestras de grande relevância nas áreas governamental e legislativa. O evento, que reuniu vereadores, assessores e pré-candidatos de vários estados, promoveu um rico intercâmbio de conhecimento e experiências.

A manhã de abertura do congresso foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, que compartilhou sua vasta experiência e as inovações que vêm sendo implementadas no âmbito legislativo da cidade.

Um dos momentos mais aguardados do dia foi a palestra sobre treinamento de oratória, ministrada pelo consultor político e especialista Júnior Campos. O público presente teve a oportunidade de aprimorar suas habilidades de comunicação e expressão, aprendendo técnicas fundamentais para transmitir suas ideias de maneira eficaz e impactante.

Na sequência, Rodrigo Garcia trouxe sua experiencia para o palco do congresso, abordando temas importantes como licitações, contratos, processos gerenciais e planejamento de contratação e compras.

O encerramento do segundo dia do congresso ficou por conta do prefeito Allyson Bezerra, que compartilhou detalhes do “Case” de sua gestão bem-sucedida em Mossoró. Allyson destacou os principais desafios enfrentados durante seu mandato e as estratégias que resultaram em conquistas para a cidade.

Evento

O IIº Congresso Interestadual do Legislativo, organizado pela UVERN e em parceria com o Instituto de Gerenciamento de Cidades (IGC), reúne representantes de estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. O evento segue até o próximo domingo (3).

Vereadores de Guamaré presente ao evento

Blog Ismael Sousa