SEM CORTE DE TERRA E SEM SEMENTES: O GRITO, A DOR DOS AGRICULTORES E A PERSEGUIÇÃO DO PREFEITO DE GUAMARÉ

No início de cada ano, as esperanças do homem do campo em Guamaré se renovam com a chegada do inverno. O maior desejo dos agricultores guamareense é observar a troca do verde pelo cinza dos galhos secos. Os primeiros sinais da quadra invernosa alimentaram as expectativas dos homens da terra, que ao observarem as águas correrem sob o solo ficaram ansiosos pela aração do solo e do lançamento das sementes.

Que engano, triste engano, pois o sonho de fartura virou desalento, uma vez que a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Agricultura não realizou o corte de terra e muito menos distribuição das sementes. E a esperança de mudança inexiste até o presente momento, uma vez que sequer o cadastro dos agricultores foi implementado.

Para quem vive do que planta nas comunidades e assentamentos do município, a chegada da chuva era algo que gerava muita ansiedade, o que se transformou em desconsolo, ante o abandono do poder público, transformando numa dor que não se mede, uma pancada seca sem piedade, lançando no chão, aqueles que dependem dele para retirar seu alimento.

O agricultor Francisco Veloso, mais conhecido como Seu Tiquinho, Presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras de Lagoa de Baixo, disse que o homem do campo em Guamaré está sofrenado não somente com a falta do corte de terra e sem sementes, mas, pela falta de respeito, incentivo e cuidado com as famílias da comunidade que vivem do campo.

Disse ainda que não espera nada de bom deste governo: “Esperar o que? o irmão do Prefeito, vereador Eudes Miranda fechou a casa do bolo, seu sobrinho Arthur manteve a casa fechada. Inaugurou a fábrica de polpa de frutas que nunca funcionou. Tudo que nós agricultores estamos passando é uma vingança do Prefeito Hélio, pelo fato da maioria dos agricultores que não votaram nele. Um homem desse ainda diz que é Hélio do povo!”

A falta de sensibilidade e gesto do governo municipal é uma demonstração de que o velho não tem servido a Guamaré. E a certeza parte da manutenção do Secretário de Agricultura, responsável pela péssima condução da pasta, carregada de denúncias de irregularidades, um personagem que amarga uma dura rejeição da classe, e ainda acha que a conta nunca chega.

Senhor Tiquinho disse mais: “Eu e muitos agricultores não temos como plantar se não tem corte da terra e nem sementes, uma situação nunca vista em Guamaré nos últimos 20 anos, nós temos família pra dar de comer. Nasci fazendo isso, trabalhando na roça e é assim que quero morrer, mas morrer vendo essa judiação sem poder plantar, e como plantar se a terra não foi cortada? Estou apelando a Deus para que toque no coração dos governantes e olhem para o homem do campo, porque quem vive do campo tem fome e pressa para comer”. Comentou em tom de desabafo

Apesar dos inúmeros apelos feitos diretamente ao governo e a própria secretaria, o clamor daqueles que dependem da agricultura para sobreviver tem sido ignorado na gestão do prefeito Hélio, restando-lhes apenas apelar para a intervenção divina. Segundo informações colhidas pelo o blog a secretaria de Agricultura possui apenas um único trator disponível, e mesmo assim, os agricultores são obrigados a arcar com as despesas de óleo diesel se quiserem utilizá-lo.

Quem tem salvado alguns agricultores com o corte de terra no município através do seu mandato, tem sido o vereador Márcio de João Pedro (PP), como é mais conhecido. Como representante do povo e homem também do campo, o filho do saudoso ex-prefeito João Pedro Filho, tem realizado o dever que é de responsabilidade da prefeitura de Guamaré que falha em cumprir seu papel de servir e beneficiar a população. Márcio tem sentido a dor do homem do campo doendo nele, e isto já tem ajudado alguns agricultores.

É preciso relembrar, que no início do mês de janeiro, o Prefeito Hélio Willamy esteve na FETARN, numa extensa agenda considerada por ele muito produtiva, tendo a página oficial da Prefeitura publicado: “Estivemos dialogando pessoalmente com @fetarnoficial e @contag_brasil fortalecendo parcerias e traçando ações para 2025 em nosso município. Discutimos a retomada do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável de Guamaré, essencial para as famílias dos assentamentos Santa Maria III, Lagoa de Baixo, Umarizeiro e Santa Paz. Estamos focados em fortalecer e implementar ações que transformem a vida das comunidades rurais! Seguimos firmes no propósito de construir uma cidade cada vez melhor. Aqui tem trabalho pela Agricultura!”

NOTA DO BLOG

É inegável que a mensagem acima é fruto da mentira, da enganação, da promessa não cumprida que povoa o universo político-administrativo de Guamaré, mas, acima de tudo, da perseguição fria e desumana do Prefeito Hélio.

Mesmo que a maioria não tenha desejado o atual prefeito, isso não autoriza a descriminação a núcleos da população que não lhe apoiaram. Nem mesmo o argumento de que minoria venceu a maioria (me refiro que somente 41,16% da população desejou o atual Prefeito no poder), não parece condizer que parcela considerável do povo possa ser a perseguido, humilhado e o desprezado.

Que homem do povo trata seus semelhantes assim? Que homem que diz acreditar em Deus pode imaginar que isso agrada o senhor? Cadê o homem que perambulava a cidade com havaiana nos pés? Cadê o homem simples e o humilde? Cadê o filho do pescador que não sente a dor do pai, da mãe e do filho do agricultor?

O Prefeito Hélio deveria entender que a campanha política passou, que o dinheiro público não é seu, que as pessoas merecem respeito. Deveria ser o primeiro a baixar a bandeira e tentar mostrar que parcela dos 58,84% que lhe rejeitaram estava enganada. Passou do tempo de baixar a bandeira e servir a população indiscriminadamente.

Deixe de ódio prefeito, deixe de rancor Hélio. Se ajoelhe e peça perdão a Deus pelo mal que você vem distribuído gratuitamente, tudo por poder, ganância e dinheiro. Lembre-se uma única vez, do tempo que recolhia “lavagem de porco” (sobra de comida) em cima de uma carroça e olhe para o seu semelhante como se fosse você nos seus dias mais difíceis.

Pare de tentar mostrar que é um homem do povo, e passe a ser um homem a favor do povo!