SEMANA DE CONCILIAÇÃO COMEÇA NO TRT-RN COM MAIS DE R$ 900 MIL EM ACORDOS

A abertura da 8ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista no Rio Grande Norte ocorreu nesta segunda-feira (20), no Cejusc de Natal. A solenidade contou com a presença de magistrados, servidores, advogados e partes do processo.

Durante esta semana, que se encerra na sexta-feira (24), todas as unidades judiciais do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RN) estão envolvidas num esforço comum pela conciliação.

Hoje, já foram mais de 468 pessoas atendidas e 110 audiências realizadas, com 37 conciliações e mais de R$ 900 mil movimentados. Desse total, foram arrecadados R$ 111 mil para o INSS e R$ 115 mil para o imposto de renda.

De acordo com a juíza Simone Jalil, coordenadora do Cejusc de Natal, a expectativa é superar os números de acordo e valores envolvidos no ano passado.

“Até agora, já foram 1374 processos pautados, sendo 929 para conhecimento, 286 em execução e 159 de segundo grau”, informou ela. “Espera-se, também, fechar acordos da Petrobras e outros da Caixa, ambos frutos do acordo de cooperação firmado entre TRT e instituições”.

A juíza informou, ainda, que o destaque do segundo dia da Semana Nacional de Conciliação em Natal serão as audiências dos processos dos servidores da Datanorte e dos trabalhadores da Companhia de Serviços Urbanos (Urbana).

Semana

Promovida anualmente, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem como slogan deste ano “É conciliando que a gente se entende”.

A campanha deste ano foi concebida a partir da ideia de que é por meio do diálogo que estabelecemos acordos e soluções que finalizam conflitos e geram benefícios para as partes envolvidas. E esse conceito pode ser facilmente representado pelo ditado popular “é conversando que a gente se entende”.

A Semana é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e conta com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos 24 tribunais regionais do trabalho. O evento é uma das datas mais importantes do calendário do judiciário trabalhista e tem como objetivo promover um verdadeiro mutirão para solucionar conflitos por meio do diálogo mediado.

Fonte: Comunicação TRT-RN