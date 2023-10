Semana do Bebê: Câmara de Guamaré participa com emissão de Carteira de Identidade para crianças

Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal de Guamaré participa ativamente da programação da Semana do Bebê, com atendimento para emissão de RGs, até a próxima terça-feira, 10 de outubro. O atendimento está acontecendo no anexo da Escola do Legislativo, no Centro da cidade.

Durante a semana, serão emitidos 100 RGs para crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade, a primeira via do documento é gratuita. Os interessados devem procurar o posto de serviço com Certidão de nascimento original ou cópia autenticada; CPF, Cartão do SUS (Opcional); RG do responsável e comprovante de residência.

A presença do Poder Legislativo na XI Semana do Bebê, atende uma solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. “A Câmara Municipal não tem medido esforços para concretizar algumas parcerias, as quais considera importante para atender as grandes demandas da população de Guamaré, Baixa do Meio e comunidades”, declarou o presidente de Casa Legislativa, vereador Eudes Miranda.

Com informações: Assecom/CMG.