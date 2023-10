Semana do Bebê: Palestra reforça o direito do brincar na primeira infância

Durante a programação da XI Semana do Bebê em Guamaré, foi realizada uma palestra magna com o objetivo de formar profissionais, que compõem a Rede de Proteção do município.

A palestra, intitulada “Assegurando o Direito do Brincar na Primeira Infância”, foi ministrada pelo Dr. José Dantas de Paiva, Juiz da Primeira Vara de Infância e Juventude de Natal.

O Dr. José Dantas ressaltou a importância do atendimento integral à criança desde a primeira infância, enfatizando a relevância do trabalho em rede e do Conselho Tutelar na proteção da criança e do adolescente.

A secretária de assistência social, Marisa Rodrigues, destacou a importância da disseminação de conhecimento para a participação social e a reivindicação de direitos garantidos.