Semana terá jogos do Brasileirão de quarta a sábado; veja calendário

Falta pouco para os torcedores matarem a saudade de seus times disputando o Campeonato Brasileiro. Nesta semana, após o confronto da seleção brasileira contra o Peru, pela eliminatórias, os jogos já retornam em um período que terá partidas da 23ª rodada da competição espalhadas de quarta a sábado.

Flamengo, Athletico, Internacional e São Paulo são os primeiros a entrarem em campo após a pausa da Data Fifa. Os times rubro-negros se enfrentam no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, enquanto o clube paulista visita o gaúcho no Beira-Rio.

Na quinta-feira, quatro partidas dão continuidade a rodada. Santos x Cruzeiro e Fortaleza x Corinthians, jogam às 19h, Coritiba x Bahia, às 20h, e Bragantino x Grêmio se enfrentam às 21h30. Diferentemente das rodadas anteriores, esta terá jogos na sexta-feira — Cuiabá, América-MG, Palmeiras e Goiás jogam neste dia.

No sábado, o clássico entre Vasco e Fluminense, no estádio Nilton Santos, às 16h, faz o penúltimo jogo da rodada, enquanto o líder do Campeonato Brasileiro encerra o calendário espalhados ao visitar o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h.

Veja os jogos da 23ª rodada

Flamengo x Athletico-PR – 13/09, às 21h30

Internacional x São Paulo – 13/09, às 21h30

Santos x Cruzeiro – 14/09, às 19h

Fortaleza x Corinthians – 14/09, às 19h

Coritiba x Bahia – 14/09, às 20h

Bragantino x Grêmio – 14/09, às 21h30

Cuiabá x América-MG – 15/09, às 20h

Palmeiras x Goiás – 15/09, às 20h

Vasco x Fluminense – 16/09, às 16h

Atlético-MG x Botafogo – 16/09, às 21h

