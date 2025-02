SÉRIE ESPECIAL: “O CALVÁRIO TRABALHISTA DE GUAMARÉ. O LADO OCULTO DA RELAÇÃO DA PREFEITURA COM A PROMOVE”

Por meio de uma série de reportagens o blog Guamaré em Dia apresentará os bastidores sombrios do vínculo entre a administração municipal de Guamaré e a Promove Ação Sócio Cultural.

Apresentaremos como a Promove Ação Sócio Cultural, responsável pela contratação de mão de obra no município de Guamaré, deixou um rastro de frustração e indignação entre seus colaboradores, materializado em contratos de gestão findados sem o pagamento de direitos trabalhistas e atrasos salariais.

Desvendaremos os bastidores de ações judiciais movidas pelos trabalhadores e quais são as chances reais de que esses profissionais recebam o que lhes é de direito.

Examinaremos o envolvimento e a responsabilidade da administração municipal nessa situação caótica, inclusive a existência de interesses conflituosos de autoridades do município com a empresa. Destacando, até que ponto a gestão municipal tem culpa no cartório?

Verificaremos o conjunto de contratações formuladas pela administração municipal e a sua intervenção na eleição municipal.

Como dito, será uma série de reportagens, que poderão ser estendidas com a colaboração e relatos dos nossos leitores, momento em que o blog estará aberto ao recebimento de informações dos trabalhadores prejudicados, para que possa repercutir a omissão proposital da administração municipal, editor da dura realidade quando o assunto se trata dos direitos constitucionais ignorados, como: férias, décimo terceiro salário, seguro desemprego e FGTS.

Assim, a colaboração do leitor é de extrema importância, mantido o compromisso do sigilo da informação marca do blog Guamaré em Dia.

Acompanhe essa série especial e fique por dentro de todos os desdobramentos desse escândalo trabalhista que abala Guamaré.