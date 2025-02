SÉRIE ESPECIAL: “O CALVÁRIO TRABALHISTA DE GUAMARÉ. O LADO OCULTO DA RELAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOVE”

ATO 3. A FIDELIDADE, PARCIALIDADE E O COMPROMISSO DA PREFEITURA DE GUAMARÉ COM A PROMOVE.

A participação da população na apresentação de informações ao um blog tem sido de fundamental importância para promover a transparência, a democracia e o esclarecimento da verdade. Não à toa, temos recebido inúmeros contatos dos próprios colaboradores da PROMOVE apontando diversas irregularidades acerca da execução do contrato, a parceria com gestores municipais, o que tem sido analisado e conferido, para, em seguida, ser externado.

Nosso conjunto de matéria teve que mudar sua programação, dando espaço a uma grave denúncia apresentada por um colaborador, que teve o cuidado de observar e identificar uma situação no mínimo conflituosa.

Para início, é preciso questionar: “existe lanche de graça?”, pergunta que tem significado, em geral, que tudo tem um custo, mesmo que não seja óbvio num primeiro instante.

Como dito anteriormente, informalmente se aponta existência de dívida da PREFEITURA DE GUAMARÉ com a PROMOVE superior há 38 milhões de reais, o que vem sendo resistido a demonstração pelo gestor municipal.

Contudo, este editor em suas buscas e investigações sempre se questionou: porque a PROMOVE vem suportando a manutenção de um contrato do qual evidentemente o MUNICÍPIO DE GUAMARÉ não pode suportar? Qual a razão da PROMOVE não adotar qualquer medida judicial no sentido de cobrar a dívida do MUNICÍPIO DE GUAMARÉ? Porque o MUNICÍPIO DE GUAMARÉ é blindado pela PROMOVE? Qual o motivo de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, admitir inúmeras contratações supostamente em período eleitoral? O que ganha a PROMOVE, contratando e sabendo que não irá pagar seus colaboradores?

A resposta pode estar ligada a relação do atual Procurador Geral do Município com a PROMOVE AÇÃO SÓCIO CULTURAL, o que evidentemente releva um grande conflito de interesses.

O Procurador HERMANN MARINHO PAIVA ocupava o cargo de Assessor Jurídico do Município no desastre administrativo Arthur Teixeira, sendo promovido na gestão atual, conforme Portaria nº. 023/2025, ao cargo de Procurador Geral.

Ocorre, que a defesa judicial da PROMOVE vem sendo executada pelo escritório PAIVA MARINO, de propriedade do procurador, conforme dados extraídos da procuração dada pela PROMOVE:

Embora não exista expressamente o nome do Procurador na procuração, é possível verificar que sua representação jurídica, segundo dados do CNPJ, é quem defende a PROMOVE nos tribunais:

Diante desse cenário, é preciso questionar também, quais são as chances reais dos colaboradores da PROMOVE receber o que lhe de direito? Especialmente se a PROMOVE não cobra, a PREFEITURA diz que não deve e o COLABORADOR não recebe!

Nenhuma, exatamente nenhuma!

NOTA DO BLOG

O blog repete. Não acreditamos que os colaboradores irão receber seus direitos trabalhistas, especialmente considerando essa parceria que rende vantagens para todos os envolvidos, menos os trabalhadores.

Quem quiser acreditar diferente, parece viver num mundo paralelo ou não ter saído da idade infantil, onde as principais histórias faziam a diversão, como: chapeuzinho vermelho; a bela e a fera, Alice no país das maravilhas e, principalmente pinóquio, essa que mais se assemelha ao gestor municipal.

Se dessas histórias superadas não dá pra acreditar, só resta a certeza da fidelidade, parcialidade e compromisso muito forte, fortíssimo, entre a PREFEITURA DE GUAMARÉ e a PROMOVE AÇÃO SOCIAL.

O espaço está aberto para esclarecimento, oportunizando todos os envolvidos apresentarem suas versões.

Mas cá pra nós, tá na hora do líder Hélio se apresentar, vir a público e exibir sua versão sobre os fatos. Dizer se realmente o município deve 38 milhões a PROMOVE ou se o valor é outro. Informar o que levou a esse rombo nas finanças do município e o que deve ser feito, ao mesmo tempo, falar como e quando os trabalhadores serão pagos. Não fazendo, silenciando, o Prefeito só mostra de fato que não tem responsabilidade, não tem competência e nem capacidade de resolver os conflitos e, que acima de tudo, o município está perdido em suas mãos.

Para o leitor e, principalmente para nossos novos colaboradores, o Blog Guamaré em Dia reassume seu compromisso com o sigilo da informação, instante que anuncia que continuará com essa série de matérias que tratam das violações aos direitos trabalhistas no município.

E mais, que já trabalha noutra série, intitulada: “Câmara de Guamaré: um paraíso de aparências ou um universo de irregularidades?”, onde dissecaremos as contratações suspeitas e as condutas cabulosas das autoridades que haveriam de fiscalizar o Poder Executivo, mas que caíram nas facilidades e vantagens do uso do poder sem freios ou barreiras.

O Guamaré em Dia é a trincheira da sociedade, o abrigo da liberdade e da verdade, a ferramenta destinada a reflexão, pois: “não adianta tentar mostrar que é um homem do povo, mas, a favor do povo!