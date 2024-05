SESSÃO DA CÂMARA DE GUAMARÉ REVELA QUE O VINHO VIROU VINAGRE

As sessões da Câmara Municipal de Guamaré têm sido registradas por debates acalorados em defesa de teses, interesses e perspectivas dos parlamentares e do povo.

Ontem (21), novamente se viu forte debate entre os vereadores Gustavo Santiago (PSDB) e Diego de Lisete (PODEMOS), no instante em que se dava a votação o projeto de lei que visa conferir aumentos aos professores.

Em suas falas, o Vereador Gustavo Santiago acusou sem se identificar os personagens uma espécie de oportunismo barato e discursos populistas.

Disse que chamar um agente público de mentiroso, é deselegante. Além disso, acusou o Vereador Diego de Lisete de ter recepcionado em suas redes sociais comentários ofensivos e, ao invés de refutar de ofício, interagiu e concordou. Que as ofensas proferidas nas redes sociais do vereador que abriu uma caixinha de pergunta e no dia 7 de maio, no mesmo dia do evento alusivo a emancipação política do município, contou com comentário de um popular que externou o fracasso da solenidade e que o evento só tinha babões.

Disse ainda, que se fosse nas suas redes sociais excluiria o comentário, sugerindo até uma nota de repúdio do sindicato.

Por seu turno, o Vereador Diego de Lisete disse que não proferiu qualquer palavra ofensiva, mas, somente, ressaltou o reflexo da administração municipal, cujos sentimentos estão sintetizados num Gabinete do Ódio, composto pelos mensageiros do mal.

Disse ainda, que quem ofendeu os professores foi o Vereador Gustavo Santiago, ao expressar que os servidores públicos eram PARASITAS e, que a falta de identificação ocasionou a generalização. E era contra o Vereador Gustavo que o sindicato deveria fazer uma nota de repúdio.

Disse mais: “que todo mundo sabe quem é quem em Guamaré. O que cada um é capaz de fazer e, sabe o que o Senhor é capaz de fazer.”

Com relação a suposta ofensa ao Secretário de Educação, o Vereador Diego de Lisete disse que falou a verdade. Porque quem diz que vai mandar um projeto de lei em fevereiro e somente manda em maio, MENTIU! Quem disse que vai mandar com 4% de aumento e manda com 3,62%, pra mim também MENTIU. ENTÃO, QUEM MENTE, É MENTIROSO.

Nota do BLOG

O Blog assistiu atentamente a sessão e identificou uma espécie de falta de direção, um perdimento do raciocínio lógico e uma gritante carência de foco do Vereador Gustavo que tratou de promover uma espécie de chicana sustentando assuntos intempestivos para tentar jogar o Vereador Diego contra os professores.

Os discursos fortes, incisivos do Vereador Gustavo Santiago ficaram no passado, dando espaço a conclusões vazias, sem relevância ao debate e disposta exclusivamente a promoção de conflito, o que demonstra que o vinho se transformou em vinagre, apresentando uma versão pobre em sua essência e em reflexo ao interesse público.

Pasmem, que o Vereador Gustavo sugeriu até abolir o contraditório, instante em que disse que apagaria comentários que não lhe agradassem, insinuando que o Vereador Diego de Lisete teria que fazer o mesmo.

O sentar a mesa do banquete, a distribuição de cargos públicos entre familiares, podem sim, modificar os princípios de um homem.

Em resumo, o Vereador Diego acusou e mostrou os motivos de atribuir a expressão mentiroso ao Secretário Municipal de Educação. Falta agora, o Vereador Gustavo, diante da nova oportunidade apontar o dedo e dizer quem são os parasitas do governo.

Já dizia Millôr Fernandes: “Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim.”

O parlamentar esqueceu de informar porque os vereadores faltaram a sessão passada.