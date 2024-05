SESSÃO DA CÂMARA: “QUANDO GUSTAVO ME FALA DE EDINOR, SEI MAIS DE GUSTAVO DO QUE DE EDINOR.”

A semelhança da sessão anterior, o plenário da Câmara Municipal foi palco de novo embate político entre vereadores da situação e oposição. Porém, foi marcante o debate quanto ao conjunto de irregularidades sustentadas pelo Vereador Diego de Lisete (PODEMOS) acerca do projeto de lei que dispõe sobre a concessão de serviços de saneamento básico, defendendo a realização de audiência pública para que toda sociedade de Guamaré participasse da construção da lei.

Entretanto, a situação encabeçada pelo Vereador Gustavo Santiago (PSDB) defendeu como inoportuna a discussão com a sociedade, por entender que processualmente o projeto deveria ser analisado em caráter de urgência. Parece que o vereador Gustavo esqueceu que audiências públicas são instrumentos de participação democrática, na qual atores das áreas afetadas, têm a possibilidade de expressar sua opinião quanto ao que está sendo proposto.

A matéria não teve seguimento, em razão do pedido de vista do Vereador Leandro Félix (PODEMOS), devendo retornar na próxima sessão.

Em sua parte mais calorosa, o Vereador Gustavo disse que não se preocupar com a visita de parlamentares ao Ministério Público, pois não tem nada de errado no governo. Disse ainda, que os vereadores que formam a oposição são incoerentes e não pensam no povo, inclusive fazendo uso de um nariz de palhaço.

Fazendo uso da palavra, o Vereador Edinor Albuquerque (PODEMOS) explicou a utilização de objetos em sessão: as SANDÁLIAS utilizadas em suas falas em momento anterior, representa efetivamente a forma como o Prefeito tem batido na cara do povo; o PRATO se refere a falta de refeições aos agentes de segurança pública e 2 (dois) meses atrasos das diárias policiais.

Relatou ainda, que a incoerência reside no Vereador Gustavo que tem atualmente um filho nomeado na Prefeitura e que o nariz de palhaço havia ficado muito bem no paramentar.

NOTA DO BLOG

O discurso do parlamentar Gustavo Santiago parece mais uma alta reflexão pessoal, especialmente ante sua recentemente mudança de lado. Ora, se Gustavo acredita que quem muda de lado ou quem o faz não pensa no povo. Será que está a reconhecer sua própria incoerência em diversos anos de oposição? Será que pensou no povo naquele ou no atual momento? Porque tudo que era ruim mudou de uma hora para outra? Afinal, não muito distante Gustavo acusou seus atuais governantes e líderes, aqueles com que se deleita, que senta a mesa para o banquete de CORRUPTOS!

Em enredo final, ao apresentar um “nariz de palhaço” e, considerando que seu filho foi nomeado em cargo que anteriormente era ocupado por sua esposa. Parece que o adereço não serviu ao vereador Edinor, mas, ao povo de Guamaré.

Santa incoerência.

Veja na íntegra e em vídeo a sessão e as oratórias dos parlamentares da oposição e situação e façam suas conclusões:

FALA NA TRIBUNA

VEREADOR DANIEL DO SUB – (PROGRESSISTAS)

VEREADOR EDINOR ALBUQUERQUE – (PODEMOS)

VEREADOR DIEGO DE LISETE – (PODEMOS)

VEREADOR LEANDRO FELIX – (PODEMOS)

VEREADOR GUSTAVO SANTIAGO – (PSDB)

VEREADOR CARLOS CÂMARA – (PSDB)



CONSIDERAÇÕES PARLAMENTARES

VEREADOR EDINOR ALBUQUERQUE – (PODEMOS)

VEREADOR JOSÉ SILVA (DEDEZINHO) – (PSDB)

VEREADOR CARLOS CÂMARA – (PSDB)

VEREADOR TIAGO DE BERG – (PODEMOS)

VEREADOR MIRANDA JUNIOR – (PSDB)

VEREADOR LEANDRO FELIX – (PODEMOS)

VEREADOR MANU DE NASCIMENTO – (PSDB)

VEREADOR PRESIDENTE EUDES MIRANDA – (PSDB)



Fonte dos Vídeos TV Câmara de Guamaré