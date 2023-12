“Seu NOR”: quanta saudade desse Homem de honra!

O tempo levou e não trouxe de volta. Porém, essa insensata estação deixou registrado o legado de determinação, coragem e acima de tudo dignidade. Passados pouco mais de três anos, o cenário de Guamaré ainda ressente a partida do ex-vereador Claudionor Vieira de Melo, mas conhecido por “Seu NOR”, um experiente político de 5 mandatos consecutivos de serviço prestados ao seu povo.

Um homem que sempre lutou pelo desenvolvimento da cidade e por uma melhor qualidade de vida da população deixou uma lacuna, uma ferida aberta que não quer sarar. Uma figura humana exemplar, um cidadão ímpar, que estampava orgulho com sua palavra.

Seu Claudionor era um político exemplar, digno, honesto, honrado, ético e dotado de um grande espírito público. Um homem simples cumpridor de seus deveres e acima de tudo dono de uma palavra firme, forte e um olhar visionário. Esse homem contribuiu e desempenhou um papel crucial nas decisões do Poder Executivo e Legislativo na terra do ouro negro.

Antes mesmo de partir para mais perto do pai celeste, “Seu NOR” passou o bastão para seu filho Edinor Albuquerque, com a missão dele honrar a missão do seu saudoso pai.

O vereador Edinor está no seu terceiro mandato em flagrante ascensão política e aceitação popular, mas sem o reconhecimento e oportunidades para demonstrar sua capacidade de gestão, não tendo sido nunca confiada a missão de chefiar segue o Legislativo, o que se estendeu a exclusão de sua esposa retirada da secretaria de assistência social.

Mesmo com as limitações impostas, as últimas pesquisas internas que o blog teve acesso, revela que o galego dos olhos azuis está entre os seis primeiros colocados na pesquisa espontânea.

Tenho certeza que se seu pai se vivo fosse estaria feliz em ver seu filho servindo ao povo trabalhando de forma indiscriminada, inclusive como advogado, laborando dia e noite, em dia santo e feriado para cumprir com suas obrigações, e poder ajudar o povo que sempre o procura.

A chama e missão de “Seu NOR” continua viva, e a figura daquele político que nunca baixou a cabeça e nem levou desaforo pra casa para estar presente entre nós. O homem honrado que tinha palavra, que tinha como únicos líderes Deus e o povo.

A biografia de “Seu Nor” já foi escrita, merece ser lida e praticada. Que saudade de “Seu Nor”, sua coragem e ensinamentos tem feito falta.