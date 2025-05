SHOW GOSPEL COM CHAGAS SOBRINHO MARCA AS COMEMORAÇÕES DOS 63 ANOS DE GUAMARÉ

A programação das festividades em comemoração aos 63 anos de Emancipação Política de Guamaré, fez desta segunda-feira (05), uma noite inesquecível de fé, alegria, louvor, adoração e agradecimento ao Senhor. A orla da praia aratuá foi palco de uma emocionante celebração em agradecimento a Deus pelo aniversário da cidade.

O local ficou completamente lotado com a participação de diversas congregações do município, para ouvir o show gospel com o cantor e compositor Chagas Sobrinho e Banda. Ele louvou ao Senhor com os seus grandes sucessos conhecidos da comunidade evangélica, e em cada hino louvado a Deus emocionou o público presente.

O evento religioso foi bastante prestigiado e contou com a presença de autoridades politicas e religiosas. Além da presença do prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, prestigiaram também a vice-prefeita, Marciclécia Santiago, secretários de governo, presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, demais vereadores, e lideranças políticas do município.

Os participantes expressaram gratidão pelas conquistas e bênçãos recebidas ao longo dos anos, reforçando o espírito de esperança e renovação para o futuro da cidade. O show gospel foi um marco significativo, reforçando os laços entre os cidadãos e a importância da espiritualidade em nossas vidas.

Foi uma noite memorável de louvor e participação popular.

