Shows, fogos e segurança marca Réveillon em Guamaré

A festa da virada de ano em Guamaré foi marcada com shows na orla da praia Aratuá. Neste ano, a novidade foram os fogos silenciosos, em respeito a quem possui sensibilidade a barulhos muito altos.

Animação foi garantida na festa da virada com as bandas Forró dos 3, Sax In The House e Pedro Luccas. A prefeitura de Guamaré organizou a estrutura de segurança com a Polícia Civil, Policia Militar, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, e o hospital Manoel Lucas de Miranda recebeu reforço no plantão para atender eventuais emergências.

A contagem regressiva para a chegada do novo ano foi feita pela pelo o público presente na orla, que trouxeram cores vivas e boas vibrações para 2024. A queima de fogos de artifício trouxe esperanças de recomeços, renovações de votos e a certeza de um ano próspero.

As imagens de Drone feitas por Jonatan Dantas não me deixa mentir… A população lotou a orla da praia artauá para recebeu 2024 de braços abertos com esperança de dias melhores para todos.