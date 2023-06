SINDSERG protocola requerimento na câmara e na prefeitura para implementação do piso salarial da enfermagem

Na última terça-feira (30), o presidente do SINDSERG, Edson Rocha, juntamente com representantes dos profissionais da enfermagem do município de Guamaré, protocolaram na Câmara Municipal e na Prefeitura de Guamaré, os ofícios requerendo a implementação do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem, conforme Lei Nº 14.434, de 04 de agosto de 2022.

Na oportunidade, o Presidente Edson Rocha, juntamente com os representantes da categoria, se reuniu com o Secretário de Saúde Fabrício Morais, e na oportunidade o Secretário informou que já está em tratativas para despachar juntamente com o Prefeito Municipal sobre esta demanda.

Em sequência a estas ações, o SINDSERG irá solicitar uma reunião com o prefeito municipal, para que seja definido como será conduzida a implementação do piso.

Veja ofícios protocolados:

OFICIO-023-2023-IMPLEMENTACAO-DO-PISO-DOS-ENFERMEIROS-E-TECNICOS-EM-ENFERMAGEM-DE-2023-P.M.G

OFICIO-024-2023-IMPLEMENTACAO-DO-PISO-DOS-ENFERMEIROS-E-TECNICOS-EM-ENFERMAGEM-DE-2023-C.M